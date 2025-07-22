كارثة صحية في غزة.. توقف خدمات مستشفيات بسبب منع الاحتلال للوقود

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء بيانا عاجلا أعلنت فيه توقف الخدمات في العديد من المراكز الصحية في غزة جراء منع الاحتلال الإسرائيلي وصول الوقود إلى القطاع.

وقالت الوزارة في بيانها “بعد تحذيرات متكررة، نعلن عن توقف الخدمات في المرافق الصحية التالية (مستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأكسجين المركزية، وعيادة السلام، وعيادة الشاطئ، ومركز الجلاء الطبي، ومركز حيدر عبد الشافي الطبي)”. وأرجعت الوزارة توقف الخدمات إلى إصرار الاحتلال الإسرائيلي على منع منظمة الصحة العالمية من إيصال الوقود إلى مستشفيات غزة والشمال.

كما حذر بيان الوزارة من أن باقي المستشفيات في القطاع سيتوقف خلال 48 ساعة فقط.

وأكد البيان أن الاحتلال يستهدف ما بقي من المنظومة الصحية من خلال إصراره على منع تزويد المستشفيات بالوقود والإمدادات الطبية.

أرقام صادمة

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن 77 شهيدا و376 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و106 شهداء، و142511 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار الماضي حتى اليوم 8268 شهيدا و30470 مصابا.

ومن ضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء وأكثر من 52 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1026 شهيدا وأكثر من 6563 مصابا.