نجل بايدن يكشف: منوّم سر السقوط الكبير لوالدي أمام ترامب

ألقى هانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، باللوم على “حبوب النوم” في أداء والده المتعثر خلال المناظرة الشهيرة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وفي حديثه مع مقدم البرامج الشهير على “يوتيوب” آندرو كالاهان، مساء الاثنين، قال هانتر “سأكون صريحا، أنا أعلم تماما ما الذي حدث في تلك المناظرة، والدي كان يسافر حول العالم وهو في عمر 81 عاما، كان منهكا للغاية”.

وأردف هانتر بابتسامة خفيفة “كانوا يعطونه الأمبين حتى يتمكن من النوم”، في إشارة إلى العقار الطبي المعروف عالميا لعلاج اضطرابات النوم.

الأمبين، الذي يُستخدم لعلاج الأرق على المدى القصير، دخل فجأة في قلب واحدة من أكثر اللحظات السياسية إثارة في حملة الانتخابات الأمريكية، بعدما بدا الرئيس بايدن خلال مناظرته مع ترامب مرتبكا ومتعبا، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات الإعلامية والسياسية، وأدى لاحقا إلى انسحابه من سباق الانتخابات لعام 2024.

وبعد المناظرة التي جرت في 27 يونيو/حزيران 2024، تراجع بايدن بشكل حاد في استطلاعات الرأي أمام ترامب، ليعلن بعد أقل من شهر انسحابه من السباق، فاتحا الباب أمام نائبته السابقة كامالا هاريس، التي لم تنجح بدورها في الفوز أمام ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

هانتر بايدن لم يُخفِ خيبة أمله من الطريقة التي انسحب بها والده، قائلا “الأكثر إحباطا كان تخلي العديد من الديمقراطيين والاستراتيجيين وحتى النواب عن والدي بعد المناظرة. لقد شعرنا بالخيانة”.

وحتى مساء أمس الاثنين، لم يصدر أي رد رسمي من مكتب جو بايدن بشأن تصريحات ابنه، في حين تواصل وسائل الإعلام الأمريكية رصد ردود الفعل الغاضبة على هذه الرواية الجديدة.

المناظرة التي أربكت الديمقراطيين قد تظل في الأذهان لسنوات طويلة، ليس فقط لأنها حادث انتخابي، بل مزيج غريب من إرهاق السفر وحبوب منومة و”سياسة على الهواء مباشرة”.