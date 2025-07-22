“يا رب خذني وأنت راض عني”.. شهيد يوثق أنفاسه الأخيرة في غزة (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لشاب فلسطيني من قطاع غزة، يوثق لحظاته الأخيرة وهو مصاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ناجى الشاب محمد زياد أبو طه ربه بعد أن ردد الشهادتين “يا رب خذني وأنت راض عني”.

“يا رب خذني وأنت راض عني”.. فلسطيني يوثق لحظاته الأخيرة قبل استشهاده في قطاع غزة pic.twitter.com/XLvpwkmQw3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 21, 2025

وعبّرت كلمات محمد القليلة عن مأساة المدنيين العزّل في قطاع غزة الذين يستهدفه الاحتلال سواء في مخيمات النزوح أو عند نقاط توزيع المساعدات.

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المتفاعلون عبر منصات التواصل عبروا عن الغضب والاستنكار، متهمين الاحتلال بالاستهداف الممنهج للمدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وبعض النشطاء اعتبروا الفيديو “رسالة من غزة إلى العالم”.

أرقام صادمة

وبحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59029 شهيدا و142135 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023 حتى أمس الاثنين.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم: 8196 شهيدا و30094 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 99 شهيدا وأكثر من 650 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1021 شهيدا وأكثر من 6511 إصابة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.