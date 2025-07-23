“آكل شوكولاتة في الجنة”.. حوار موجع بين طفل وأمه تحت حصار غزة (شاهد)

يصنع العدوان الإسرائيلي على غزة، أبناء القطاع على غير ما يحياه الناس خارجه، فتتحول مواقفهم من مآسيهم إلى صورة من صور الصمود أحيانا أو اليأس أحيانا أخرى.

هذا المشهد الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي لحوار بسيط بين أم وطفلها ذي السنوات الخمس التي أمضى منها نحو سنتين في حرب غير مسبوقة قلبت حياته رأسا على عقب.

قلب طفل وعقل شاب

يتحدث الطفل الصغير عن استشهاد والده، كأنه شاب بالغ راشد ينبغي أن يتحمل هذا اليتم المبكر ولا يُظهر الجزع كما يفعل الصغار من أقرانه أو المراهقون ممن يكبرونه.

"صح هروح ع الجنة عشان اتحملت لما أبويَ استشهـ.ـ،ـد"".. حوار موجع بين أم فلسطينية وابنها (5 سنوات) وحديثه عن الجنة التي لن يحرم فيها طعاما pic.twitter.com/8rQXpqc7C5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2025

وهناك خلف الكاميرا مأساة أكبر لدى هذه الأم التي لم تظهر في الصورة، والتي عليها أن تتحمل تبعات استشهاد زوجها ومسؤولية تربية أبنائهما في ظروف كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصَر.

“الجنة أقرب”

يعود الطفل للحديث عن أمنياته الصغيرة وما يشتهيه من حلوى ومأكولات “شوكولاتة، دجاج، لحم…”، لكن باعتبارها صارت “أحلاما” فأصبح أمله أن تتحقق في الجنة أقرب من تحققها في قابل الأيام.

الأب والجد في آن واحد.. نازح غزّي يرعى 14 يتيما من أحفاده بعد فقدهم آباءهم خلال الحرب pic.twitter.com/g9XjGwzFTl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 22, 2025

أكبر “أزمة يُتْم” في التاريخ الحديث

رغم أنه لا توجد إحصاءات مؤكدة في هذه المرحلة، فإن تقديرات المجتمع المدني الفلسطيني تشير إلى أن عدد الغزيين الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما، يتراوح بين 15 و25 ألفا، مما يشكل مأساة أيتام، وتمزقا عميقا في الأسر والنسيج الاجتماعي للقطاع الفلسطيني.

وقد أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة يعاني من أكبر “أزمة يُتْم” في التاريخ الحديث، بوجود أكثر من 39 ألف طفل يتيم، واستشهاد قرابة 17 ألف طفل، من بينهم رُضّع.