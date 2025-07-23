سياسة|قطاع غزة

“آكل شوكولاتة في الجنة”.. حوار موجع بين طفل وأمه تحت حصار غزة (شاهد)

طفل يبكي أثناء تشييع شهداء قصف إسرائيلي مطلع يوليو/تموز
طفل يبكي أثناء تشييع شهداء قصف إسرائيلي مطلع يوليو/تموز (رويترز)
23/7/2025-|آخر تحديث: 05:07 PM (توقيت مكة)

يصنع العدوان الإسرائيلي على غزة، أبناء القطاع على غير ما يحياه الناس خارجه، فتتحول مواقفهم من مآسيهم إلى صورة من صور الصمود أحيانا أو اليأس أحيانا أخرى.

هذا المشهد الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي لحوار بسيط بين أم وطفلها ذي السنوات الخمس التي أمضى منها نحو سنتين في حرب غير مسبوقة قلبت حياته رأسا على عقب.

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قلب طفل وعقل شاب

يتحدث الطفل الصغير عن استشهاد والده، كأنه شاب بالغ راشد ينبغي أن يتحمل هذا اليتم المبكر ولا يُظهر الجزع كما يفعل الصغار من أقرانه أو المراهقون ممن يكبرونه.

وهناك خلف الكاميرا مأساة أكبر لدى هذه الأم التي لم تظهر في الصورة، والتي عليها أن تتحمل تبعات استشهاد زوجها ومسؤولية تربية أبنائهما في ظروف كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصَر.

“الجنة أقرب”

يعود الطفل للحديث عن أمنياته الصغيرة وما يشتهيه من حلوى ومأكولات “شوكولاتة، دجاج، لحم…”، لكن باعتبارها صارت “أحلاما” فأصبح أمله أن تتحقق في الجنة أقرب من تحققها في قابل الأيام.

 أكبر “أزمة يُتْم” في التاريخ الحديث

رغم أنه لا توجد إحصاءات مؤكدة في هذه المرحلة، فإن تقديرات المجتمع المدني الفلسطيني تشير إلى أن عدد الغزيين الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما، يتراوح بين 15 و25 ألفا، مما يشكل مأساة أيتام، وتمزقا عميقا في الأسر والنسيج الاجتماعي للقطاع الفلسطيني.

وقد أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة يعاني من أكبر “أزمة يُتْم” في التاريخ الحديث، بوجود أكثر من 39 ألف طفل يتيم، واستشهاد قرابة 17 ألف طفل، من بينهم رُضّع.

المصدر: الجزيرة مباشر

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