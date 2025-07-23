شهداء بينهم الصحفية ولاء الجعبري.. استهداف منزل عائلة المدير الطبي لمجمع الشفاء في غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الصحفية ولاء الجعبري استشهدت هي وأطفالها بقصف قوات الاحتلال لمنزل عائلة المدير الطبي لمجمع الشفاء حسن الشاعر شمالي القطاع.

آخر ما كتبته الزميلة الشهيدة ولاء الجعبري على صفحتها كان صرخةً تشكو فيها الجوع والخذلان.

ولاء ارتقت صباح اليوم برفقة زوجها وأطفالها، تاركةً كلماتها شاهدًا على كل من خذل غزة وأهلها. pic.twitter.com/Up5p8UHuRq — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 23, 2025

الأم أشلاء والجنين قربها

وتم صباح اليوم تشييع الشهداء من عائلة المدير الطبي لمجمع الشفاء في غزة، وسط مظاهر الحزن الكبير.

وقال الدكتور حسن الشاعر، إن قوات الاحتلال قامت بقصف منزل العائلة، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أشقائه (فادي وأمجد) وزوجة أخيه أمجد وكل أطفاله.

وقال إن 7 أطفال استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، كما أصيب أكثر من 40 من العائلة هم أعمامه ونساء أعمامه وأولادهم.

وحكى الشاعر باكيا مشهد استشهاد زوجة شقيقه التي كانت حاملا في شهرها الخامس وقال إنها وجدت ممزقة أشلاء والجنين بجانبها.

الصحفية ولاء الجعبري

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال الحربية لتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة أدى إلى استشهاد مواطنين، بينهم صحفية وأفراد عائلتها.

وقالت إن قصف الاحتلال لمنزل عائلة الشاعر، أودى بحياة الصحفية الحامل ولاء الجعبري، وأطفالها الخمسة، وزوجها أمجد الشاعر، ومن شدة القصف الوحشي خرج الجنين من بطنها.

وقالت إن آخر ما نشرته الشهيدة الجعبري على صفحتها على فيسبوك “أنا مش خايفة نموت من الجوع.. خايفة من كسرة الخاطر لو ما وقفت هالحرب المجنونة”.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين

من ناحية أخرى أعلن بيان صحفي، صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 231 صحفيا بعد استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة.

🔴 المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ▫️استشهاد الصحفي تامر الزعانين والصحفية ولاء الجعبري، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 231 منذ بدء العدوان ▫️نُدين جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين ونحمله والإدارة الأمريكية ودولًا أوروبية المسؤولية الكاملة ▫️نطالب بتحرك عاجل لحماية الصحفيين… pic.twitter.com/R4Ww5TnK5p — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 23, 2025

جريمة الإبادة الجماعية

وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وما وصفها بالدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.