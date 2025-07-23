اصطياد آليات وإسقاط جندي.. القسام تبث مشاهد لعمليات نوعية في جباليا (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد مصوّرة لعدد من العمليات العسكرية النوعية التي نفذها مجاهدوها في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”، استهدفت فيها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة.

وتُظهر المقاطع المصوّرة التي بثتها الكتائب لحظات دقيقة من استهداف آليات الاحتلال وجنوده.

ففي 12 يونيو/حزيران 2025 “تمكن أحد المجاهدين من التسلل إلى نقطة تمركز دبابة ميركافا وزرع عبوة شواظ بآلية العمل الفدائي، قبل أن يُفجّرها بنجاح، ما أدى إلى تدمير الدبابة”.

وفي 3 يوليو/تموز 2025، وثقت القسام لحظة رصد قوة “صهيونية” تتحصن في أحد المنازل، قبل أن يتم استهدافها بصاروخ 107، ما أدى إلى تدمير المبنى.

كما أظهر المقطع ذاته عمليات زرع عبوات ناسفة في طرق الآليات الإسرائيلية، ورصد تقدمها نحو حقل ألغام، قبل تفجير عبوة صدمية في جرافة (D9) تابعة لجيش الاحتلال، ما اضطرهم إلى سحبها.

قتلى في صفوف الاحتلال

وفي اليوم التالي 4 يوليو، استهدفت كتائب القسام حفّارًا عسكريًا بعبوة صدمية محكمة، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي بحسب اعترافات رسمية لجيش الاحتلال، وتضرر الآلية بشكل بالغ.

وفي 16 يوليو، استهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية بواسطة قذيفة (الياسين 105)، وأكدت الكتائب أن العملية جاءت بعد رصد دقيق لتحركات الجنود.

وتأتي هذه العمليات في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين.