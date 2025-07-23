الشاباك يعتقل مسنّة إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقل امرأة مسنة من وسط إسرائيل، بشبهة التخطيط لعملية اغتيال تستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام عبوة ناسفة.

وبحسب ما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإن عملية الاعتقال جرت قبل نحو أسبوعين، إلا أن السلطات لم تفصح عن هوية المرأة أو تفاصيل إضافية تتعلق بخلفيتها، مكتفية بالإشارة إلى أنها تبلغ من العمر سنا متقدمة وتقيم في منطقة وسط البلاد.

وذكرت الصحيفة أن المرأة خضعت لتحقيقات أمنية مكثفة، وسط مؤشرات على حيازتها أو محاولتها تصنيع عبوة ناسفة كانت تنوي استخدامها في محاولة الاغتيال.

وأكد الشاباك أن التحقيق مازال جاريا، وأنه يتم التعامل مع الحادثة ببالغ الجدية نظرا لارتباطها بمحاولة استهداف “شخصية رفيعة في الدولة”، مشيرا إلى أن مزيدًا من التفاصيل ستُكشف في الوقت المناسب.

وقد أُفرج عن المرأة بشرط منعها من دخول جميع المؤسسات الحكومية والتواصل مع رئيس الوزراء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم توجيه لائحة اتهام ضد المرأة يوم الخميس بتهمة التآمر لارتكاب جريمة والتآمر لتنفيذ “عمل إرهابي”.