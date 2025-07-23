المركز الإعلامي للأزهر يكشف أسباب سحب بيانه الأخير بشأن غزة

أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ظهر اليوم الأربعاء، بيانا أوضح فيه أسباب سحب بيانه الذي أصدره أمس بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

ورد البيان المنشور على الصفحة الرسمية للأزهر، على ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن “القرار جاء انطلاقًا من المسؤولية التي يتحملها الأزهر الشريف أمام الله عزّ وجل تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين”.

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وأشار إلى أن “الأزهر الشريف قد بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها”.

“إيثار المصلحة”

وتابع البيان “آثر الأزهر الشريف مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وختم بالقول “إن الأزهر الشريف إذ يؤكد ذلك الأمر بكل صدق ومسؤولية أمام الله، فإنه يدعوه -عز وجل- أن يُنزل على أهل غزة مزيدا من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليّ ذلك والقادر عليه”.

وكان سحب الأزهر لبيانه الصادر أمس قد أثار عاصفة من الجدل عبر منصات التواصل، وطالب العديد من النشطاء الأزهر بتوضيح موقفه بشأن سحب البيان.