التجويع يقتل 10 خلال يوم واحد.. واستشهاد العشرات في عموم غزة بنيران الاحتلال (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة، خلال 24 ساعة الماضية، في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمّر، فيما حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية اليوم من خطر تفشّي مجاعة جماعية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان “سجلت مستشفيات قطاع غزة 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 111 حالة وفاة”.

تفاقم حالات سوء التغذية

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 25 طفلا توفوا بسبب سوء التغذية والمجاعة خلال الثلاثة أيام الماضية، وقالت “في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية”.

ونقلت عن مصادر طبية تأكيدها أن حياة مرضى السكري والكلى مهددة بسبب سوء التغذية، ويتعرضون لنوبات شديدة جراء التجويع الذي يمارسه الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

31 شهيدا في قصف الاحتلال

وفي غزة أيضا، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 31 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال استهدف تجمعا لمواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات في منطقة وادي غزة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وفي بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

استهداف مركز المساعدات

وفي مدينة رفح، استشهد مواطنان وأصيب العشرات بجروح بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال المدينة.

كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة أم ظهير جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد مواطن آخر إثر استهدافه من قبل الاحتلال أمام منزله في شارع العشرين بمخيم النصيرات.

وتشن إسرائيل، منذ السابع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.