المجلس النرويجي للاجئين: مخازننا في قطاع غزة فارغة تماما وموظفونا جائعون (فيديو)

أطلق المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء، تحذيرا من كارثة إنسانية في قطاع غزة، معلنا نفاد المساعدات جميعها في مخازنه داخل القطاع.

وأكد المجلس أن الجوع وصل إلى طواقمه الإغاثية في غزة، متهما إسرائيل بمنع دخول أي مساعدات منذ نحو 5 أشهر.

145 يوما من الحصار

وقال يان ايغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن المجلس لم يتمكن على مدار 145 يوما، من إدخال أي شاحنة من مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات والمواد الغذائية والصحية الموجودة في مخازن خارج قطاع غزة.

وأضاف: “لقد وزعنا آخر عبوة غذائية، وآخر مواد إغاثية لدينا، لم يتبقَّ أي شيء. وهناك مئات الشاحنات المحملة التابعة لنا والتي تنتظر الدخول”.

وتابع المسؤول: “لهذا نحن غاضبون جدا، لأن عملنا هو مساعدة النساء، الأطفال، والأبرياء على البقاء ولسنا معتادين على أن تمنع مساعداتنا من الوصول”.

وأردف ايغلاند “إمدادات مياه الشرب الآمنة توشك على النفاد أيضا، بسبب تناقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التحلية”.

وأفاد “خلال الأسابيع الأخيرة، كانت خدماتنا الأساسية هي توفير مياه الشرب الآمنة لما يقارب 100 ألف شخص، لكن حتى هذا الشيء بات مهددا”، بسبب الحصار الإسرائيلي.

وتابع ايغلاند “لم نعتد على أن تقوم حكومة مدعومة من عواصم غربية بتجويع شعب بأكمله بشكل منهجي”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.