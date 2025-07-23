بعد نفاد الأكفان.. شهداء غزة يُكفنون بالملاءات والستائر (فيديو)

قال متطوعون في قطاع غزة إنهم يلجأون إلى ملاءات المستشفيات وأقمشة الستائر لتكفين الشهداء في ظل الأعداد الكبيرة التي تستشهد يوميا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال فؤاد السوسي، أحد المتطوعين في جمعية “قيراطان” الخيرية، وهي جمعية تقوم على تجهيز الشهداء للدفن “في الفترة الأخيرة، كان عدد الشهداء يتجاوز 70 و80 وحتى 100 شهيد يوميا، ولم تكن هناك أكفان كافية”.

وأضاف “أنا شخصيا اضطررت في بعض الأحيان إلى استخدام أغطية أسرّة المستشفيات أو ستائر النوافذ أو البطانيات، لتكفين الشهداء بسبب نقص الأكفان”.

وأفاد بأن “عدوان الاحتلال مؤخرا على مستشفى الشفاء دمر المخازن التي كانت تضم مستلزمات التكفين، إذ أشعل جنود الاحتلال النار في المخزن ودمروا كل ما بداخله”.

بدوره، أكد المتطوع عبد الكريم أبو جاسر أن “الضرورة ألجأتهم إلى استخدام أقمشة غير مخصصة للتكفين”.

“نذير شؤم”

وقال النازح الفلسطيني طلال حسنة “هذا الكيس الأبيض صار نذير شؤم لكثرة الموتى والجنازات والشهداء، لا يمر يوم دون أن تجد 50 أو 70 أو 100 شهيد، أنا واحد من الناس عندي جلابية بيضاء، بت أكره ارتداءها لهذا السبب”.

وترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 59 ألف شهيد ونحو 140 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل.

ومع إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.