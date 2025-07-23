تفجير منازل مفخخة وعبوات ناسفة.. القسام تعلن مقتل وإصابة 25 جنديا إسرائيليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، قتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية عبر عمليات عسكرية نوعية، وذلك ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”، استهدفت فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في مناطق متفرقة بالقطاع.

وأوضحت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 4 مجموعات من جنود الاحتلال عبر تفجير عبوات ناسفة، وكمائن داخل منازل مفخخة، مؤكدة أن الطيران المروحي الإسرائيلي اضطر للتدخل في كل مرة لإخلاء القتلى والمصابين من ساحات الاستهداف.

ففي سلسلة بيانات منفصلة نشرتها الكتائب عبر منصة “تلغرام”، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا أمس الثلاثاء من استهداف قوة صهيونية قوامها 7 جنود صهاينة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وأفادت بأن مقاتليها رصدوا هبوط طيران مروحي للإخلاء.

وأمس الثلاثاء، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 3 عسكريين، بينهم قائد فصيل، بجروح خطرة في معارك بأنحاء غزة.

وفي بيان آخر، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا أول أمس الاثنين من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية قوامها 10 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح بعد انهيار المبنى بشكل كامل في منطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وأكدت بأن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

ووفق بيان ثالث، أكدت القسام أن “مقاتليها تمكنوا بتاريخ 17 يوليو/تموز الجاري من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية هندسية قوامها 8 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق دير ياسين بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

ووفق بيان رابع، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها “تمكنوا بتاريخ 15 يوليو الجاري من استدراج قوة صهيونية لشرك خداعي داخل أحد المنازل، وفور وصول الجنود لداخل المنزل انفجرت العبوة وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة بلدية الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية أبرزها كتائب القسام، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين خلال معارك برية بالقطاع، وتبث جانبا من عملياتها ضد الجيش بالصوت والصورة.

وحتى مساء الثلاثاء، قتل 894 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6112 منذ بدء الحرب على غزة، حسب بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء خسائر أكبر.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.