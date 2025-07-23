“مكنا يارب”.. لحظة استهداف القسام لآليات وجنود الاحتلال وسط قطاع غزة (فيديو)

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الثلاثاء، عملية جديدة استهدفت جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو هولي والجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”.

وذكرت الكتائب في الفيديو الذي نشرته، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من استهداف دبابة “ميركافا” إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع من نوع “الياسين 105″، بالإضافة إلى استهداف ناقلتي جند مدرعتين بقذائف مماثلة في المنطقة نفسها.

وأظهرت المشاهد المصورة لحظة إطلاق القذائف نحو أهداف عسكرية إسرائيلية، وبدت آثار التفجيرات وتصاعد الدخان من الآليات المستهدفة، وسط هتافات التكبير من مقاتلي المقاومة.

ويُسمع في التسجيل صوت أحد أفراد المقاومة قبل تنفيذ عملية الاستهداف وهو يحفز رفيقه قائلاً: “يلا يا بطل، يلا يا بطل… استعن بالله، قول يا رب”، ثم يضيف: “والله ما خرجنا إلا نصرةً لله عز وجل ونصرةً للمستضعفين يا الله”.

كما أظهر التسجيل “لحظات ترصد أفراد المقاومة لجنود جيش الاحتلال في المنطقة، حيث يسمع صوت أحدهم وهو يحذر رفيقه قائلاً: “انتبه لحالك، شايف الجندي وينه؟… شايف الجندي وين؟… شايف الجندي وين؟”، ثم يتم استهداف الدبابة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية أبرزها كتائب القسام، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين خلال معارك برية بالقطاع، وتبث جانبا من عملياتها ضد الجيش بالصوت والصورة.