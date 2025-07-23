رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة.. وسلاح البر مفتاح الحسم

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن إسرائيل تقف حاليا عند “مفترق طرق بالغ الأهمية” ستكون له تداعيات استراتيجية على مستقبل المعركة الجارية، مشددا على أن سلاح البرّ هو أساس الحسم ولا يمكن الاستغناء عنه.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة أجراها زامير، اليوم الأربعاء، إلى القوات البرية برفقة قائد السلاح نداف لوتان وعدد من كبار الضباط، حيث اطلع على جاهزية القوات، وعقد جلسات مع القادة لمراجعة وضعية القوة البشرية، ووسائل القتال، والاختصاصات القتالية المختلفة، في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال زامير “لم يشهد الجيش الإسرائيلي حربا كهذه في تاريخه. نحن نعمل على جبهات متعددة ومتزامنة: في طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين، لكن مركز الثقل الرئيس يبقى في قطاع غزة“.

وأضاف “قدرة الجيش على العمل برّا تُعد قدرة استراتيجية حاسمة في مواجهة التهديدات في الدائرة الأولى”، في إشارة إلى الحزام الإقليمي القريب من إسرائيل.

وتابع “القوات البرية هي ذراع المناورة، ولا يمكن الاستغناء عنها. في خطة العمل المقبلة ستكون هذه القوات في مركز الاهتمام. سنوسع قدراتها، ونعزز المناورة والفتك في مستوى الكتائب والألوية”.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقادات داخلية بشأن طول أمد الحرب، والخسائر البشرية، والفشل في تحقيق أهداف الحملة العسكرية، لا سيما في قطاع غزة الذي لا يزال يشهد مقاومة عنيفة، وهجمات متكررة تستهدف القوات البرية.