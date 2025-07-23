شاهد: ناشطون يقتحمون مقر هيئة البث الإسرائيلية للمطالبة بتغطية معاناة غزة

اقتحم ناشطون اليوم الأربعاء، مبنى هيئة البث الإسرائيلية، حيث رفعوا صورًا ولافتات كُتب عليها باللغتين العبرية والعربية: “ما الذي يخفيه الإعلام؟”.

وطالب المحتجون بتغطية إعلامية للأحداث في غزة، معتبرين أن الإعلام يتستر على ما يحصل في القطاع.

كما قام المشاركون بنثر صور أطفال على أرضية المبنى.

ويواجه الإعلام الإسرائيلي انتقادات واسعة بسبب طريقة تغطيته للحرب على غزة، إذ غالبًا ما يركّز على الجانب الأمني والعسكري، وينقل رواية السلطات الرسمية، بينما تغطية معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع شبه منعدمة.

وتتجنب أغلب القنوات الإسرائيلية بث صور الضحايا أو الدمار الواسع، ولا تُبرز تفاصيل الواقع الإنساني الذي يرزح تحته سكان غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.