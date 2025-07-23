كان يصور بالهاتف وفجأة سال دمه.. لحظة استهداف شاب على شاطئ غزة (فيديو)
23/7/2025-|آخر تحديث: 11:38 AM (توقيت مكة)
أصيب شاب فلسطيني في غزة إصابة قاتلة بنيران مباشرة من زورق حربي إسرائيلي أثناء تصويره فيديو لميناء المدينة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الشاب كان يصور فيديو لصديقه على الشاطئ، دون وجود أي تهديد أو سلاح، عندما استهدفه قناص من الزورق الحربي وأرداه شهيدا.
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وتداولت منصات التواصل على نطاق واسع مقطعا مصورا يُظهر الشاب واقفًا قرب صديقه، وعند التصوير تُطلَق النار بشكل مفاجئ، ويسود الصمت ويبدأ الدم ينزف من جسد الشاب.
أثار الحادث استنكارا واسعا بين رواد منصات التواصل ووصفه بعضهم بأنه “جريمة ضد مدنيين غير مسلحين” في مكان مدني.
وتستهدف الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل مستمر كل من يحاول الاقتراب من بحر غزة، وكانت قد دمرت ميناء غزة وأحرقت مراكب الصيادين في بدايات الحرب التي تشنها على القطاع.
المصدر: الجزيرة مباشر