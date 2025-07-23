“مجوعون ومستهدفون”.. الجزيرة تدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين في غزة

دعت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي، والمؤسسات الصحفية، ومنظمات الدفاع عن حرية الإعلام، والهيئات القانونية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جريمة التجويع واستهداف الصحفيين في غزة.

وقالت في بيان، صباح اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج -منذ 21 شهرًا- دفع نحو مليوني إنسان في غزة إلى حافة الموت جوعا، في حين يخاطر الصحفيون والمصورون العاملون في القطاع بحياتهم لتغطية الإبادة الجماعية المستمرة والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء.

“صحفي جائع يكتب تقريرا عن الجوعى”.. لافتة من داخل القطاع المحاصر رفعها الصحفي وسام أبو زيد خلال مشاركته بمسيرة للصحفيين تنديدا بسياسة التجويع في غزة pic.twitter.com/GQ42fVJk61 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 22, 2025

وأكد البيان أن هؤلاء الصحفيين أصبحوا اليوم معرضين أيضا للموت جوعا، وأشار إلى رسائل نشرها عدد من الزملاء من مراسلي الجزيرة في غزة في وقت سابق.

وقال البيان إن الرسائل المؤلمة التي نشرها الصحفيون على وسائل التواصل الاجتماعي، تروي صورا من معاناتهم لضمان استمرار التغطية الميدانية رغم انهيارهم البدني والصحي بسبب نقص المواد الغذائية.

“لم أتوقف عن التغطية”

وأشار البيان إلى ما كتبه أنس الشريف مراسل الجزيرة في غزة وقال فيه “لم أتوقف عن التغطية لحظة واحدة منذ 21 شهرًا. واليوم، أقولها بصراحة وبوجع لا يوصف أنا أترنّح من الجوع، أرتجف من الإرهاق، وأقاوم الإغماء الذي يلاحقني في كل لحظة، نقف أمام الكاميرا نحاول أن نبدو صامدين، لكن الحقيقة أننا ننهار من الداخل، غزة تموت ونحن نموت معها”.

لم أتوقف عن التغطية لحظة واحدة منذ 21 شهرًا.

واليوم، أقولها بصراحة… وبوجع لا يوصف..

أنا أترنّح من الجوع، أرتجف من الإرهاق، وأقاوم الإغماء الذي يلاحقني في كل لحظة. نقف أمام الكاميرا نحاول أن نبدو صامدين، لكن الحقيقة أننا ننهار من الداخل.

غزة تموت… ونحن نموت معها.

وإن لم يتحرك… pic.twitter.com/HVgSVmlrlL — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 19, 2025

كما أشار البيان إلى حديث الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، معلقًا على محنة الصحفيين في غزة “نحن مدينون لهؤلاء الصحفيين الشجعان في غزة، وعلينا أن نسعى لوضع حد لمعاناتهم بسبب التجويع القسري والاستهداف المتعمد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعالم أجمع يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن”.

وأضاف الدكتور سواق “علينا رفع الصوت واستخدام كل الوسائل المتاحة لدعم زملائنا في غزة. وإخفاقنا في ذلك سيُسجل في التاريخ كفشل كبير في حماية زملائنا الصحفيين، وخيانة للمبادئ التي يسعى كل من ينتمي لهذه المهنة النبيلة إلى تحقيقها”.

قتل الصحفيين

ومنذ أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة صحفيين من الجزيرة هم سامر أبودقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وأحمد اللوح، وحسام شبات، إضافة إلى العديد من أفراد عائلاتهم.

وقال البيان “ومع ذلك، يواصل زملاؤنا في غزة -من صحفيي الجزيرة وغيرهم من الإعلاميين الآخرين هناك- مقاومة التهديدات وأساليب الضغط التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية لإسكاتهم، لإيمانهم بأن الاستسلام لهذا الترهيب سيؤدي إلى تعتيم كامل على الإبادة الجماعية، والتجويع القسري، وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في غزة”.

وأكدت شبكة الجزيرة الإعلامية “على ضرورة العمل الفوري مع الجهات الدولية كافة من أجل وضع حد للتجويع الذي لا يستثني ناقلي الحقيقة وأمناء الكلمة والصورة: الصحفيين”.

Over the weekend in Gaza, we saw yet more mass shootings & killings of people seeking @UN aid – an atrocious & inhumane act which I utterly condemn. We need an immediate ceasefire, the immediate release of all hostages & unimpeded humanitarian access. — António Guterres (@antonioguterres) July 22, 2025

231 صحفيا شهيدا

وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وأطفالها جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل عائلة المدير الطبي لمجمع الشفاء حسن الشاعر شمالي قطاع غزة، صباح اليوم.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 231 صحفيا بعد الإعلان عن استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري.

صحفي جائع يكتب تقريرا عن الجوعى

وكان صحفيون قد تظاهروا في وقت سابق في غزة وناشدوا العالم الالتفات إلى جريمة التجويع في غزة، وقالوا إنهم يغطون أخبار الجوع في غزة وهم وأهاليهم جوعى.

وحمل الصحفي الفلسطيني وسام أبو زيد لافتة كتب فيها “صحفي جائع يكتب تقريرا عن الجوعى”، وذلك خلال مشاركته في مسيرة للصحفيين تنديدا بسياسة التجويع في غزة.

يأتي ذلك في حين قال فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن سوء التغذية يتزايد والمجاعة تدق كل باب في غزة، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر بأنه “فيلم رعب”.

وأضاف أمام مجلس الأمن “نشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية.. حُرم هذا النظام من ظروف العمل.. حرم من المساحة اللازمة لتقديم المساعدات.. حرم من الأمان لإنقاذ الأرواح”.