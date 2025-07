“مجوعون ومستهدفون”.. الجزيرة تدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين في غزة

دعت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي، والمؤسسات الصحفية، ومنظمات الدفاع عن حرية الإعلام، والهيئات القانونية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جريمة التجويع واستهداف الصحفيين في غزة.

وقالت في بيان، صباح اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج -منذ 21 شهرًا- دفع نحو مليوني إنسان في غزة إلى حافة الموت جوعا، في حين يخاطر الصحفيون والمصورون العاملون في القطاع بحياتهم لتغطية الإبادة الجماعية المستمرة والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء.

وأكد البيان أن هؤلاء الصحفيين أصبحوا اليوم معرضين أيضا للموت جوعا، وأشار إلى رسائل نشرها عدد من الزملاء من مراسلي الجزيرة في غزة في وقت سابق.

وقال البيان إن الرسائل المؤلمة التي نشرها الصحفيون على وسائل التواصل الاجتماعي، تروي صورا من معاناتهم لضمان استمرار التغطية الميدانية رغم انهيارهم البدني والصحي بسبب نقص المواد الغذائية.

وأشار البيان إلى ما كتبه أنس الشريف مراسل الجزيرة في غزة وقال فيه “لم أتوقف عن التغطية لحظة واحدة منذ 21 شهرًا. واليوم، أقولها بصراحة وبوجع لا يوصف أنا أترنّح من الجوع، أرتجف من الإرهاق، وأقاوم الإغماء الذي يلاحقني في كل لحظة، نقف أمام الكاميرا نحاول أن نبدو صامدين، لكن الحقيقة أننا ننهار من الداخل، غزة تموت ونحن نموت معها”.

كما أشار البيان إلى حديث الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، معلقًا على محنة الصحفيين في غزة “نحن مدينون لهؤلاء الصحفيين الشجعان في غزة، وعلينا أن نسعى لوضع حد لمعاناتهم بسبب التجويع القسري والاستهداف المتعمد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعالم أجمع يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن”.

وأضاف الدكتور سواق “علينا رفع الصوت واستخدام كل الوسائل المتاحة لدعم زملائنا في غزة. وإخفاقنا في ذلك سيُسجل في التاريخ كفشل كبير في حماية زملائنا الصحفيين، وخيانة للمبادئ التي يسعى كل من ينتمي لهذه المهنة النبيلة إلى تحقيقها”.

ومنذ أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة صحفيين من الجزيرة هم سامر أبودقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وأحمد اللوح، وحسام شبات، إضافة إلى العديد من أفراد عائلاتهم.

وقال البيان “ومع ذلك، يواصل زملاؤنا في غزة -من صحفيي الجزيرة وغيرهم من الإعلاميين الآخرين هناك- مقاومة التهديدات وأساليب الضغط التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية لإسكاتهم، لإيمانهم بأن الاستسلام لهذا الترهيب سيؤدي إلى تعتيم كامل على الإبادة الجماعية، والتجويع القسري، وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في غزة”.

وأكدت شبكة الجزيرة الإعلامية “على ضرورة العمل الفوري مع الجهات الدولية كافة من أجل وضع حد للتجويع الذي لا يستثني ناقلي الحقيقة وأمناء الكلمة والصورة: الصحفيين”.

