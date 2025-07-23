مقطع يهز القلوب.. غزاوي يحمل كيس دقيق ملطخا بدماء الشهداء وسط حرب التجويع (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حصول فلسطيني في قطاع غزة على كيس طحين بعد رحلة محفوفة بالمخاطر تحت القصف، في ظل مجاعة حادة تضرب القطاع.

ويظهر المقطع كيس الدقيق وقد تلطخ بالدماء التي ربما سالت من شهداء لقمة العيش في قطاع غزة، وسط ندرة حادة في المواد الغذائية.

وقد أثار المقطع عاصفة من ردود الأفعال عبر منصات التواصل الاجتماعي وهذه بعض ردود الأفعال:

وين العالم؟ وين اللي يصيحون بحقوق الإنسان؟ وين اللي يكتبون عن السلام والمحبة؟ شايل كيس طحين وما حد مدله إيده.

العار ليس على من سُحِق بل على من رآك تُسحَق ومضى بصمته.

حسبنا الله ونعم الوكيل.. لقمة مغموسة بدم الشهداء.

أي عقل يتحمل كل هذا؟!.

شهداء لقمة العيش

يذكر أنه في 27 مايو/أيار الماضي وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل تنفيذ مخطط للتحكم في توزيع الغذاء في قطاع غزة عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.

وبات هذا المخطط مصيدة للفلسطينيين الجوعى، حيث أقر جنود إسرائيليون عبر تقارير إعلامية تلقيهم أوامر بإطلاق النار على حشود الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات بذريعة تفريقهم.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، اليوم الأربعاء، إن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 1060 شهيدا وأكثر من 7207 إصابة عدا عشرات المفقودين.

وأضاف البيان أن عدد ما وصل إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 34 شهيدا وأكثر من 644 إصابة

ووصفت منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما يجرى من استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بأنه “خطر على سلامة المدنيين وقد يرقى إلى جرائم حرب”.