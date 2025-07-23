سياسة|بريطانيا

نجمة بريطانية تتحدى الرقابة بفستان “غزة حرة” وهتافات فلسطينية تهز المهرجان (شاهد)

الموسيقية والممثلة الإنجليزية كيت ناش (Bricks Magazine)
23/7/2025-|آخر تحديث: 03:58 PM (توقيت مكة)

تحدت المغنية والممثلة البريطانية كيت ناش معايير طبقتها شرطة بلادها في الآونة الأخيرة ضد دعم فلسطين، وظهرت الأحد الماضي خلال مشاركتها مهرجان “سبلندور” الموسيقي في نوتنغهام، مرتديةً فستاناً يحمل عبارة “غزة حرة”.

نعم أنا أدعم فلسطين

وخلال أدائها على مسرح “كونفيتي” قرأت ناش بيانا عبرت فيه عن دعمها للقضية الفلسطينية واتهمت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة، وتُعرف ناش، بدعمها السابق للفلسطينيين.

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وقوبلت كلمات كيت ناش في مهرجان “سبلندور” بتهليل جزء من الحضور، حيث ردد بعضهم هتافات “غزة حرة” و”فلسطين حرة”.

ماذا بعد حظر جماعة “فلسطين أكشن”؟

وأبدت ناش حيرتها حول دقة تصريح وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة دان جارفيس حول عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي لمن يرغب في دعم قضية فلسطين بعد حظر جماعة “فلسطين أكشن” مقارنة بالمعايير التي تطبقها الشرطة.

كيت ناش: إذا أرادت الشرطة التحدث معي، فسأكون في غرفة تبديل الملابس (Bricks Magazine)

تهديد بالاعتقال

يأتي هذا بعد تقارير إعلامية سابقة أفادت بأن متظاهرة تدعى لورا ميرتون تعرضت لتهديد بالاعتقال من قبل الشرطة بعد رفعها علماً فلسطينياً ولافتات، من بينها واحدة كُتب عليها “غزة حرة”.

ووفقا لصحيفة الغارديان، فقد أبلغها الضباط أن مظاهرتها يوم الاثنين، 14 يوليو/تموز، تعبر عن آراء تدعم “فلسطين أكشن”، التي تم حظرها بموجب تشريع “مكافحة الإرهاب” في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت ناش في ختام خطابها “وإذا أرادت الشرطة التحدث معي، فسأكون في غرفة تبديل الملابس وسيكون لدى مدير جولتي تصريح دخول خلف الكواليس لكم”.

المصدر: الجزيرة مباشر

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