هآرتس: الجيش يحقق في انفجار مروحيّة مسيرة أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يحقق في انفجار طائرة مروحيّة مسيرة تسبب في مقتل الرقيب أول عميت كوهين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أعلن عن مقتله خلال عملية عسكرية.

وكانت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، نقلت عن الجيش إعلانه مقتل الجندي البالغ 19 عاما، من مدينة حولون، وهو مقاتل في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني.

وقالت الهيئة “أُصيب في الحادث ذاته ضابط من نفس الكتيبة بجروح خطرة، إثر انفجار ذخيرة تابعة للجيش داخل أحد المباني.. ويُشتبه في أن الانفجار نجم عن (حادث عملياتي)”.

الجدّ حذر حفيده القتيل

وذكرت هآرتس أن (غابي) الذي قُتل حفيده في خان يونس، قال إنه أُرسل لاستلام طائرة مسيّرة جديدة قبل بضعة أسابيع، لكنه قدّر وجود “مشاكل فيها” وفضّل عدم تشغيلها.

ووفقًا للجد، غضب قائد سرية الجندي منه، وطلب رؤيته.

وأكدت مصادر عسكرية للصحيفة أن صلاحية الطائرة وطريقة تشغيلها هما محور التحقيق.

وتنشط الفصائل الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها في استهداف القوات والآليات الإسرائيلية شمالي قطاع وجنوبه، وتظهر جانبًا من المواجهات المستمرة على الأرض.

وشهدت الفترة الأخيرة تكثيفا في نشر مقاطع الفيديو التي توثق للعمليات الجريئة التي تنفذها وسط جنود الاحتلال ومنها الالتحام مع قواته من المسافة صفر وسط الأنقاض في غزة.