وسائل إعلام إسرائيلية: تفجير نوعي في غزة يصيب 5 جنود اثنان منهم بجروح خطرة

أفادت منصات إعلامية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بإصابة 5 جنود من جيش الاحتلال، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء تفجير عبوة ناسفة في جرافة تابعة لسلاح الهندسة في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية، أبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين خلال معارك برية في القطاع، وتبث جانبا من عملياتها ضد الجيش بالصوت والصورة.

إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطرة

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطرة خلال معركة وسط قطاع غزة، وذلك عقب إعلان كتائب القسام استهداف دبابة “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” جنوب شرق دير البلح وسط القطاع.

وقال الجيش في بيان “أصيب ضابط بجروح خطرة اليوم خلال معركة وسط قطاع غزة”، مشيرا إلى أنه “ضابط متخصص في العمليات السيبرانية تابع للواء غولاني”.

ونُقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت أسرته، حسب البيان.

وكانت “القسام” قد أشارت إلى رصد هبوط مروحية إسرائيلية في الموقع، في إشارة إلى إجلاء ضحايا.

مقتل ضابط احتياط خلال معركة في غزة

وصباح الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط احتياط في معركة بجنوب قطاع غزة، ليكون ثاني عسكري يُقتل خلال 24 ساعة.

وقال في بيان إن الرائد احتياط فلاديمير لوزا (36 عاما) في الكتيبة 7020 باللواء الخامس، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

ولم يورد جيش الاحتلال تفاصيل عن مقتل الضابط احتياط.

لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الحادث وقع يوم الاثنين الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، بينما كان جنود اللواء الخامس يستعدون لتدمير مبانٍ وبنية تحتية تحت الأرض بحي الجنينة في رفح.

وأضافت “خلال العملية، انفجرت عبوة ناسفة فقُتل الرائد (احتياط) فلاديمير لوزا، وأصيب جنديان آخران، وُصفت حالتهما بأنها طفيفة”، وفق زعمها.

ويوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل عسكري وإصابة ضابط من لواء غولاني في جنوب قطاع غزة.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، يرتفع عدد قتلاه منذ بدئه حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 895 عسكريا بينهم 451 خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

كما تشير المعطيات نفسها إلى إصابة 6 آلاف و108 عسكريين منذ 7 أكتوبر، بينهم 2803 خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وبشكل شبه يومي، تعلن كتائب القسام قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، واستهداف آلياتهم خلال المعارك البرية المندلعة في غزة منذ 27 أكتوبر 2023، كما تبث جانبا من عملياتها النوعية ضد الجيش الإسرائيلي بالصوت والصورة.

في المقابل، تفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في قطاع غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، مما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.