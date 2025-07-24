اعتقال الناشط الأردني أيمن عبلي

اعتقلت السلطات الأردنية الناشط أيمن عبلي الذي يتحدث بشكل مستمر عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر من أصدقائه للجزيرة مباشر، دون صدور بيان رسمي يوضح سبب التوقيف أو الجهة التي نفذت الاعتقال حتى اللحظة.

يأتي ذلك بعد أيام على نشره فيديو يظهر فيه عبلي وهو يتحدث عن المجاعة في غزة، لقي صدى واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن التأكد من أن التوقيف جاء على خلفية هذا المقطع، حيث لا تزال الملابسات غير واضحة في ظل غياب تأكيد رسمي.

وقال أيمن عبلي في تسجيله قبل اعتقاله إنه “في ظل المجاعة والقتل والجوع والدمار الذي يعانيه إخواننا في غزة، نحن قدمنا لهم خدمة أننا حرفيًا شبعناهم. أهل غزة شبعانين بس عارف شو شبعانين؟ شبعانين خذلان منا، إحنا خذلناهم بطريقة لا يمكن للبشرية أن تتصورها”.

وأضاف المؤثر الأردني الذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على انستغرام: “الاندفاع الذي حدث في بداية الحرب على غزة من العيب والحرام أن يتراجع. بعض الناس يقولون: أنا مجرد فرد، ماذا يمكنني أن أفعل إذا الحكومات نفسها عاجزة؟” أقول: ليس مطلوباً منك النتائج، أنت مطالب بأن تؤدي واجبك فقط، أن تشكر الله على النعمة التي أنعم بها عليك، سواء كانت متابعين أو منصباً، وأن تستخدم هذه النعمة للحديث عن المظلومين”.

وختم رسالته بتساؤل: “كيف لك أن تذهب إلى حفلة وترقص بينما هناك من يُقتل ويُذبح في غزة؟ كيف تستطيع أن تبرر لنفسك مثل هذا التصرف؟ أنا سأظل واقفاً مع أهل غزة حتى أرى أبناءهم يعيشون كما أعيش، ويشعرون بالسعادة كما أشعر، ويتنفسون الحرية كما أفعل. لن أستسلم حتى أرى هذه النتيجة وأحاسب أمام الله على ما فعلت”.

وأثار توقيف عبلي تفاعلاً واسعاً وغضباً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون وحقوقيون وسومًا من بينها #الحرية_لأيمن_عبلي.

ودعا نشطاء إلى الإفراج عنه ووقف الملاحقات الأمنية بحق كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والعدوان المستمر على غزة.