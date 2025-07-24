الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود بانفجار في قطاع غزة

أُصيب 8 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بجروح متفاوتة في “حادث عملياتي” وقع شمالي قطاع غزة، بحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن جنديين أُصيبا بجروح متوسطة، بينما أُصيب 6 آخرون على ما يبدو بجروح طفيفة، نُقلوا جميعهم لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأشار الجيش إلى أن الإصابات حدثت في حي الشجاعية، إثر انفجار لا يزال مصدره قيد الفحص.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين خلال معارك برية في القطاع، وتبث جانبا من عملياتها ضد الجيش بالصوت والصورة.

وحتى الأربعاء، قتل 894 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6109 منذ بدء الحرب على غزة، حسب بيانات الجيش على موقعه الإلكتروني الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء خسائر أكبر.