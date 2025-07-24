حماس توجه “نداء لأجل غزة المحاصرة”

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان عاجل اليوم الخميس إلى حراك شعبي عالمي أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيانها “نداء لأجل غزة المحاصرة، لأجل من يكابدون الموت البطيء، لأجل شعب يُصارع الإبادة”.

ودعت الحركة إلى “انطلاق مظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية وفي الساحات، والجامعات وعبر كل منصة إعلامية”.

يأتي بيان حماس في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع جراء حرب التجويع التي يشنها الاحتلال على سكان قطاع غزة.

وفي بيان صدر اليوم عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سجلت مستشفيات قطاع غزة أكثر من 115 وفاة بسبب المجاعة.

كارثة إنسانية

وأشار المكتب في بيان سابق إلى أن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل.

وبحسب بيان صدر اليوم عن وزارة الصحة في غزة فقد وصل إلى مستشفيات القطاع 89 شهيدا و453 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59587 شهيدا و143498 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع بعد هدنة مؤقتة في 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 8447 شهيدا و31457 مصابا.

وضمن شهداء لقمة العيش ذكرت الوزارة أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 23 شهيدا وأكثر من 68 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1083 شهيدا وأكثر من 7275 مصابا.