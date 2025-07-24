سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة في محيط معرة مصرين بإدلب (فيديو)

هز انفجار ضخم اليوم الخميس مستودع ذخائر قرب بلدة معرة مصرين في ريف إدلب، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 5 أشخاص، وأكدت مديرية صحة إدلب إصابة أكثر من 100 في حصيلة أولية جراء الانفجار.

وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية نقلا عن إدارة الطوارئ أن “عددا غير محدد من الأشخاص سقط ما بين قتيل وجريح” في الحادث، دون أن يكشف عن سبب الانفجار.

وقال مراسل الجزيرة إن الانفجار كان ضخما للغاية وهز أرجاء المنطقة وارتفعت سحب الدخان، وتبعته عدة انفجارات متتالية. وأشار إلى أن انفجار اليوم هو الثالث من نوعه خلال الشهر الجاري.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مصدر الانفجار يعود إلى تفجّر مستودع ذخائر ومخلفات حرب في الموقع، مما أدى إلى سلسلة انفجارات متتالية خلال عمليات الإسعاف.

وشاركت فرق الدفاع المدني والإسعاف في إسعاف ونقل المصابين، ولا تزال تعمل حاليا على إخماد الحرائق وتصريف خطر الانفجارات المحتملة في الموقع المحيط.

وحذرت الجهات المعنية من الاقتراب من المكان بسبب احتمال انفجار ذخائر أخرى متبقية من الحرب، مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين.