سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

ماكرون يعلن موعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
24/7/2025-|آخر تحديث: 25/7/202512:26 AM (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال ماكرون عبر منصتي “إكس” و”إنستغرام” بأنه “وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “الأولوية العاجلة اليوم هي وقف الحرب في غزة وإغاثة المدنيين”، مشيرا إلى أن السلام في المنطقة “ممكن” إذا ما تحقق وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن جميعهم (الأسرى الإسرائيليون)، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة للسكان.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى “بناء دولة فلسطين وضمان قابليتها للحياة، على أن تشارك في ضمان الأمن الإقليمي عبر قبول نزع سلاحها واعترافها الكامل بإسرائيل“.

وستتولى فرنسا بعد ذلك رئاسة مؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالاشتراك مع السعودية بهدف إعادة إطلاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في يونيو/حزيران الماضي، إلا أنه أرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وسيعقد اجتماع وزاري في نيويورك يومي 28 و29 يوليو/تموز حول الموضوع نفسه.

وحتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا الاعتراف.

من جهته، رحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الخميس، بإعلان الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، معتبرا أنه “يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي”.

وشكر الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” ماكرون على رسالته الموجهة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما شكر المملكة العربية السعودية “على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين”.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

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