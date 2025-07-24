ماكرون يعلن موعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال ماكرون عبر منصتي “إكس” و”إنستغرام” بأنه “وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “الأولوية العاجلة اليوم هي وقف الحرب في غزة وإغاثة المدنيين”، مشيرا إلى أن السلام في المنطقة “ممكن” إذا ما تحقق وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن جميعهم (الأسرى الإسرائيليون)، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة للسكان.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

ودعا الرئيس الفرنسي إلى “بناء دولة فلسطين وضمان قابليتها للحياة، على أن تشارك في ضمان الأمن الإقليمي عبر قبول نزع سلاحها واعترافها الكامل بإسرائيل“.

وستتولى فرنسا بعد ذلك رئاسة مؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالاشتراك مع السعودية بهدف إعادة إطلاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في يونيو/حزيران الماضي، إلا أنه أرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وسيعقد اجتماع وزاري في نيويورك يومي 28 و29 يوليو/تموز حول الموضوع نفسه.

وحتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا الاعتراف.

من جهته، رحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الخميس، بإعلان الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، معتبرا أنه “يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي”.

نعرب عن شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على رسالته الموجهة إلى فخامة الرئيس محمود عباس، والتي جدد فيها موقف فرنسا الثابت، وأكد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. ونشكر المملكة العربية السعودية على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف… — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 24, 2025

وشكر الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” ماكرون على رسالته الموجهة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما شكر المملكة العربية السعودية “على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين”.