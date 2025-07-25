أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون ترامب بالضغط على نتنياهو واتخاذ خمس خطوات بشأن غزة

أصدر ستة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالولايات المتحدة، الجمعة، بيانًا مشتركًا دعوا فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام نفوذها للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تغيير جذري وفوري في مسار الحرب على غزة، وسط تحذيرات غير مسبوقة بشأن تفاقم الكارثة الإنسانية.

وشمل البيان توقيع كل من جاك ريد (رئيس الأقلية في لجنة القوات المسلحة)، وديك دوربين (رئيس الأقلية في لجنة القضاء)، وجين شاهين (رئيسة الأقلية في لجنة العلاقات الخارجية)، ومارك وارنر (نائب رئيس لجنة الاستخبارات)، وكريس كونز (رئيس الأقلية في لجنة الاعتمادات الدفاعية)، وبراين شاتز (رئيس الأقلية في لجنة الاعتمادات المعنية بالشؤون الخارجية والدولية).

وأكد البيان أن “الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية وغير مقبولة، إذ حذرت أكثر من 100 منظمة إغاثة من انتشار المجاعة بسبب الحصار شبه الكامل المفروض على القطاع منذ قرابة ثلاثة أشهر، ما دفع 75% من السكان إلى مستويات طوارئ من الجوع”.

وأضاف البيان: “مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي دعمتها إدارة ترمب مؤخرًا بـ30 مليون دولار دون موافقة الكونغرس، أثبتت فشلها، حيث تسبب في مقتل نحو 700 شخص نتيجة لفوضى التوزيع وانعدام الأمان”.

وحذر النواب من أن “القيود الأمنية تمنع المنظمات الإغاثية الكبرى من العمل بفعالية”، لافتين إلى أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية في وسط غزة زادت الوضع تعقيدًا، حيث بات نحو 88% من القطاع غير قابل للوصول وفقًا للأمم المتحدة”.

كما أشار البيان إلى أنه “رغم استمرار وجود رهائن، بينهم أمريكيون، داخل غزة، فإن أغلبية الإسرائيليين (3 من أصل 4) باتوا يطالبون بإنهاء الحرب، خصوصًا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس أصبحت مجموعة ‘إرهابية غير نظامية’ بعد هزيمتها عسكريًا بشكل كبير”.

وطالب البيان إدارة ترمب باتخاذ خمس خطوات فورية، أبرزها: