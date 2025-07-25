توافق سوري فرنسي أمريكي بشأن عدد من الملفات

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة الفرنسية باريس، مع نظيره الفرنسي جان نويل باروت والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الجمعة، سبل دعم وحدة سوريا واستقرارها، وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن اللقاء تطرق إلى دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، وأكد استمرار المشاورات لتنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب بيان مشترك عن سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، تم التوافق على الحاجة إلى الانخراط السريع في جهود إنجاح مسار الانتقال في سوريا بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها.

كما تم التوافق على عقد جولة مشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس في أقرب وقت لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار.

Paris has long been the diplomatic heart of vital discussions like those we shared today. A stable, secure, and unified Syria is built on the foundation stone of great neighbors and allies. In the words of @SecRubio, conflicts end thanks to “hard, vibrant diplomacy that the U.S.… pic.twitter.com/hFsqSHKpOf — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 25, 2025

كما شدد البيان على أهمية دعم قدرات مؤسسات الدولة السورية، ومواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، لا سيما في شمال شرق سوريا والسويداء.

وشدد البيان على ضرورة ضمان استقرار سوريا وعدم تهديد دول الجوار، مع تأكيد التزام دمشق بعدم تهديد أمن جيرانها لصالح استقرار المنطقة.

وقال البيان: “نؤكد التزامنا بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية”، كما تم الترحيب بنتائج التقارير الشفافة، بما فيها تقرير اللجنة الخاصة بأحداث الساحل الأخيرة.

من جانبه، جدّد باراك تأكيد حرص بلاده على استقرار سوريا، وكتب في منشور على منصة “إكس”: “سوريا المستقرة والآمنة والموحدة تُبنى على أساس جيران وحلفاء عظماء، وسنواصل العمل على بناء الرخاء في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء”.