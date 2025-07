توافق سوري فرنسي أمريكي بشأن عدد من الملفات

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة الفرنسية باريس، مع نظيره الفرنسي جان نويل باروت والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الجمعة، سبل دعم وحدة سوريا واستقرارها، وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن اللقاء تطرق إلى دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، وأكد استمرار المشاورات لتنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب بيان مشترك عن سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، تم التوافق على الحاجة إلى الانخراط السريع في جهود إنجاح مسار الانتقال في سوريا بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها.

كما تم التوافق على عقد جولة مشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس في أقرب وقت لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار.

Paris has long been the diplomatic heart of vital discussions like those we shared today. A stable, secure, and unified Syria is built on the foundation stone of great neighbors and allies. In the words of @SecRubio, conflicts end thanks to “hard, vibrant diplomacy that the U.S.… pic.twitter.com/hFsqSHKpOf

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 25, 2025