شاهد: سرايا القدس تفجر حقل ألغام في آليات إسرائيلية شرق دير البلح

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، تسجيلا مصورا لعملية تفجير حقل ألغام بوساطة عبوات شديدة الانفجار، استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات تجهيز العبوات الناسفة وزرعها، وتوثيق لحظة التفجير واندلاع النيران في الآليات الإسرائيلية.

وفي “الفيديو” يظهر رصد لحظة تفجير حقل الألغام واشتعال النيران في الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة.

كما عرضت لقطات لبقايا الآليات العسكرية المدمرة نتيجة العملية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية أبرزها كتائب القسام، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين خلال معارك برية بالقطاع، وتبث جانبا من عملياتها ضد الجيش بالصوت والصورة.

وحتى مساء الأربعاء، قتل 894 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6112 منذ بدء الحرب على غزة، حسب بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء خسائر أكبر.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.