“أوقفوا تجويع غزة”.. مقاطعة سيناتور أمريكي أثناء فعالية في قلب واشنطن (شاهد)

أُخرج السيناتور الجمهوري جوش هاولي لفترة وجيزة من على خشبة المسرح في فعالية بواشنطن العاصمة، يوم الأربعاء، بعد أن عطل متظاهرون مناهضون لإسرائيل كلمة له.

وبهتافات “أوقفوا تجويع غزة” قاطع المحتجون، السيناتور الأمريكي أثناء فعالية، واتهموه بدعم الإبادة والتجويع ضد الفلسطينيين في غزة.

وما أن بدأ جوش هاولي بالحديث، حتى صرخت إحدى الحاضرات وهي تحمل لافتة تستنكر تجويع غزة وتطالب بوقفه، وقالت له إنه يدعم تجويع أكثر من 2 مليون شخص في القطاع الفلسطيني المحاصر، فيما تصدى لها رجال الحراسة.

وما إن أُخرجت المرأة، حتى نهضت أخرى كانت تجلس بين الحضور، وهي تحمل العلم الفلسطيني، وقالت موجهة الحديث له “هاولي كل ما يهمك هو قصف وتجويع الفلسطينيين، أنت مقرف.. ليس إرثك فقط هو الإبادة الجماعية.. لكن الآن المجاعة.. لقد بنيت مسيرتك المهنية على معاناة الأطفال في فلسطين”.

"أوقفوا تجويع غزة".. محتجون يقاطعون السيناتور جوش هاولي في واشنطن أثناء فعالية ويتهمونه بدعم الإبادة والتجويع ضد الفلسطينيين pic.twitter.com/ugg9acS3El — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2025

هتافات لغزة

وكان هاولي يتحدث مع مراسلة موقع (أكسيوس)، في منتدى تابع للوكالة، عندما بدأ النشطاء بالهتاف ضده ومقاطعة حديث السيناتور الجمهوري، وبناء على إلحاح المراسلة، غادر هاولي المنصة لفترة من الزمن.

وذكرت مجلة (ناشيونال ريفيو) الأمريكية أن المراسلة طلبت من المحتجين أن يتركوا الصحفيين “يقوموا بعملهم”، وقالت إنها تتفهم مدى شغف الناس تجاه بعض القضايا.

وقالت المجلة “بمجرد أن انتهت الشرطة من مرافقة المتظاهرين بعيدا عن الفعالية، ابتسم هاولي وهو يعود إلى المنصة.

Watch: Anti-Israel Protesters Forcibly Removed from Live Josh Hawley Interviewhttps://t.co/ptTCJ3gXCR — Senator Hawley Press Office (@SenHawleyPress) July 24, 2025

ونقلت عنه قوله “حاول بعض المجانين المؤيدين لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس تعطيل فعالية أخرى هذا الصباح.. يا لهم من مجانين! أنا فخور كعادتي بوقوفي إلى جانب أمريكا وحليفتنا إسرائيل”، وقالت “هذا ما نشره هاولي على إكس لاحقا”.

وفي بيان لاحق، احتفت منظمة (كود بينك) المعارضة للحرب في غزة بنشاطاتها لرفعها لافتات تتهم هاولي بالتسبب في تجويع سكان غزة من خلال تمويل حرب إسرائيل المستمرة في القطاع.

وذكرت المجلة أن النشطاء المناهضون لإسرائيل يعطلون فعاليات الكونغرس بانتظام، فيما قالت أوليفيا دينوتشي، الناشطة في منظمة (كود بينك) “يعاني الفلسطينيون من الجوع لسبب واحد: حصار إسرائيل، المدعوم بالكامل من الولايات المتحدة وحلفائها”.

“يداه ملطختان بالدماء”

وفي عام 2021، اتهمت صحف أمريكية السيناتور هاولي، بالتحريض على أعمال العنف واقتحام مبنى الكونغرس التي وقعت ذلك الوقت، وقالت إن “يداه ملطختان بالدماء”.

وجاء في افتتاحية صحيفة (كانساس سيتي ستار) أن هاولي، وهو جمهوري من ولاية ميزوري، في طليعة من حاولوا منع تصديق الكونغرس على تصويت الهيئة الانتخابية، وهو المسؤول إلى حد كبير عن التحريض على الحصار العنيف لمبنى الكونغرس، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة “السيناتور الجمهوري جوش هاولي – يداه ملطختان بالدماء- لمشاركته في أحد أكثر الأيام حزنا للقلب في التاريخ الأمريكي الحديث“.

وكتبت (كانساس سيتي ستار) عن هاولي “لا أحد بعد الرئيس دونالد ترامب يتحمل مسؤولية محاولة الانقلاب التي وقعت يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي أكثر من هاولي”.