بعد فيديو آية عزيز.. نجمة الأطفال “ميس ريتشل” تبكي أمام الكاميرا وتعتذر لأمهات غزة (شاهد)

بكت المؤثرة الأمريكية ميس ريتشل بسبب مشهد الطفلة الفلسطينية (آية عزيز) التي يبلغ عمرها 4 أشهر ويبلغ وزنها 3 كيلو غرامات فقط، التي اشتكت أمها بأنها لا تجد حليبا لإرضاعها.

وفي رسالة مؤثر بالدموع قالت ميس ريتشل “من أم إلى أم.. نحن نراك ونسمعك ونتأسف لأن أطفالنا يتناولون الحليب، بينما طفلتك لا تجده”.

المؤثرة الأمريكية ميس ريتشل: أعتذر لأن طفلتي تتناول الحليب بينما أطفال #غزة لا يجدونه#الجزيرة_مباشر #هاشتاج pic.twitter.com/jTE7vOFXxg — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 26, 2025

لأنها وُلدت في غزة

وأضافت ميس ريتشل، بعد مشاهدة “فيديو” الرضيعة الفلسطينية وأمها ترفعها أمام “الكاميرا”، وقالت إنها لا تجد الحليب “ابنتك آية تعاقب فقط لأنها ولدت في غزة“.

وصانعة المحتوى العالمية المحبوبة بين الأطفال (ميس ريتشل) التي تنشط في مجال نشر القصص المصورة الخاصة بالأطفال تهتم كثيرا بقضية الأطفال في غزة.

وقالت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية خلال هذه الحرب، 80% منهم أطفال، وأضافت على منصة “إكس” بأنه “خلال 48 ساعة فقط، أفادت التقارير بوفاة أربعة أطفال على الأقل جوعا”.

وقالت المنظمة الأممية “هذه الوفيات غير مقبولة، وكان من الممكن تجنّبها.. يجب السماح للاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل بكامل طاقتها من خلال وصول المساعدات دون قيود إلى الأطفال المحتاجين”.