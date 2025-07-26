دماء آدم أبو هربيد وقود الحقيقة.. صحفيون في غزة يتحدون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

في مشهد مؤلم، ودّع زملاء الصحفي الفلسطيني آدم أبو هربيد جثمانه وسط حالة من الحزن والغضب، بعد استشهاده بقصف إسرائيلي استهدف خيمته في وسط قطاع غزة، مساء الخميس.

وأكد زملاء أبو هربيد أن استهداف الصحفيين لن يثنيهم عن مواصلة نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

وقال الصحفي محمد قريقع، أحد زملاء الشهيد: “تم استهداف الصحفي آدم في خيمته وهو يجلس مع عائلته”، مما أسفر عن ذلك استشهاده على الفور هو وثلاثة من أقاربه، بينما أصيبت زوجته بجروح خطرة، وأطفاله بجراح متوسطة.

وأشار قريقع إلى أن اغتيال أبو هربيد يأتي في سياق الاستهداف الممنهج للعاملين في القطاع الإعلامي، وتابع: “هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين”.

كما قال زميل صحفي آخر للشهيد: “يظن الاحتلال بأنه من خلال اغتيال آدم أبو هربيد سيوقف صوت الحقيقة، ولكننا كصحفيين سنبقى متمسكين بالحقيقة وإيصال صوت غزة للعالم”.

وبرز أبو هربيد، وهو مصور قناة “القدس اليوم”، في تغطية الأحداث الميدانية منذ بداية الحرب، متنقلا بين مناطق النزوح في ظروف إنسانية وأمنية بالغة القسوة، ورغم التهجير والمجاعة والخطر، واصل أداء واجبه الصحفي في نقل الحقيقة من قلب الدمار.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 232 صحفيا.