رئيس كولومبيا: لن يتم إرسال طن واحد من الفحم إلى إسرائيل وأنا أتحمل المسؤولية

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الجمعة، أن بلاده لن تصدر الفحم إلى إسرائيل، وأنها لن تتواطأ مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصَر.

وقال بيترو عبر منصة “إكس” إنه “بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لن يتم إرسال طن واحد من الفحم إلى إسرائيل، وأنا أتحمل المسؤولية”، مؤكدا أن “كولومبيا لن تكون شريكة في الإبادة الجماعية”.

Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente @PetroGustavo ordenó: "No sale una tonelada de carbón para Israel, y asumo la responsabilidad", el mandatario aseguró que Colombia no será cómplice de un genocidio. pic.twitter.com/RoHjvGqr24 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 25, 2025

جاء ذلك عقب تقارير بشأن إبحار سفينة محملة بالفحم إلى ميناء إسرائيلي، على الرغم من قرار السلطة التنفيذية بمنع مثل هذه الصادرات، وأعلنت وزارة العمل أنها ستحقق في هذا الأمر.

واتهم بيترو، الأحد الماضي، شركة “دروموند” الأمريكية والشركة السويسرية جلينكور، بانتهاك أمر حكومته بعدم تصدير الفحم إلى إسرائيل، الذي تم تحديده في أغسطس/آب من العام الماضي احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد الرئيس الكولومبي أنه سيأمر البحرية باحتجاز السفن جميعها التي تنقل الفحم إلى إسرائيل.

حظر تصدير الفحم لإسرائيل

وكان بيترو وقّع في 14 أغسطس/آب 2024، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، وقال حينذاك “بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين“.

وتعد كولومبيا أكبر مورّد للفحم إلى إسرائيل، التي تحصل على أكثر من نصف وارداتها من الفحم من بوغوتا، وقدّرت قيمة صادرات كولومبيا من الفحم إلى إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 450 مليون دولار.

ووفقا للمجلة الأمريكية للنقل، تعتمد إسرائيل على الفحم في توليد 20% من الطاقة الكهربائية.

وفي مايو/أيار 2024، أعلن الرئيس الكولومبي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، قائلا إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين، كما أوقف شراء بلاده للأسلحة الإسرائيلية الصنع. في حين قال نتنياهو إن الرئيس الكولومبي “مُعادٍ للسامية وداعم لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.