شيخ الأزهر يعلق مكالمات ويلغي مؤتمرا صحفيا تضامنا مع غزة

قرّر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، تعليق الاتصالات الهاتفية التي اعتاد إجراءها لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية كل عام، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان النتائج، والاكتفاء باعتماد النتيجة ونشرها فقط.

جاء موقف شيخ الأزهر للتعبير عن التضامن مع المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وأكد الأزهر الشريف في بيان صدر اليوم السبت أن هذا القرار جاء تضامنا مع أهل غزة الذين يعيشون تحت وطأة مجاعة خانقة وعدوان متواصل، وصفه البيان بأنه “لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلا”.

وأوضح الأزهر أن هذا الموقف يعكس مشاعر الحزن العميق التي تخيم على المؤسسة الدينية العريقة، وعلى الأمة الإسلامية والعربية، إزاء الجرائم الوحشية وعمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما شدّد البيان على أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتّم إعلاء صوت التضامن والمواساة فوق مظاهر الفرح والاحتفال.

وجدد الأزهر الشريف دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياته، داعيا الشعوب والحكومات إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان، وإنهاء المجاعة والمأساة المستمرة، والعمل من أجل تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واستعادة أرضهم المحتلة.