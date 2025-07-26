مئات الأطفال يصارعون الموت في مستشفيات غزة وسط الحصار والتجويع الإسرائيلي (فيديو)

تشهد مستشفيات قطاع غزة تدفق المئات من الأطفال الذين تدهورت حالاتهم الصحية بسبب الجوع وسوء التغذية، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.

وأكد أطباء أن مئات الرضع باتوا على حافة الموت في المستشفيات التي تعاني نقصا حادا في الحليب والأغذية العلاجية.

حالات خطيرة

وقال الدكتور أحمد الفرا، مدير قسم الأطفال بمستشفى ناصر في خان يونس، أن حالة الطفلة راما أبو آية، البالغة من العمر 5 أشهر، تتدهور بشكل خطير.

وأضاف أنها ولدت بوزن 3 كيلوغرامات ولم تزد غراما واحدا منذ ولادتها، وفقدت جميع أنسجتها الدهنية وتعاني من فقر دم حاد ونقص في الفيتامينات.

وفي مستشفى شهداء الأقصى، أكدت ريهام الكيلاني، والدة الطفل أمير الكيلاني البالغ من العمر 5 أشهر، أن طفلها يعاني من ضعف العضلات والتشنجات بسبب سوء التغذية.

وأضافت أنها أيضًا تعاني من سوء التغذية وغير قادرة على إرضاعه، قائلة “هذا الطفل يحتاج إلى الحليب الاصطناعي. لماذا لا يستطيع أن يأكل ويشرب مثل الأطفال؟”.

أطفال يموتون

كما أكدت أمينة عواد، والدة الطفل محمد عواد، البالغ من العمر سنة واحدة، أن ابنها يعاني من إسهال حاد وسوء تغذية خطير أنهك جسده.

وأضافت “نبحث عن الحليب الاصطناعي منذ 3 أشهر دون جدوى. يموت الأطفال أمام أعيننا كل يوم، ولا نستطيع فعل شيء. حتى البالغون يعانون من سوء التغذية وينهار الناس في الشوارع من شدة الإرهاق”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية ارتفع إلى 113 حالة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم عشرات الأطفال.

وأضافت أن المستشفيات باتت عاجزة عن استقبال المزيد من الحالات في ظل نقص حاد في العلاج والغذاء المخصص للأطفال.