هل الأمة آثمة بسبب ما يحدث لأهل غزة من حصار وتجويع؟ الداعية رأفت المصري يجيب (فيديو)

في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يواجه سكان القطاع خطر الموت الجماعي جراء الحصار وغلق المعابر، تتجه الأنظار نحو واجب الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات تجاه إخوانهم في غزة.

وفي رد على سؤال: هل الأمة آثمة بسبب ما يحدث لأهل غزة من حصار وتجويع؟ قال الداعية رأفت المصري عبر برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر: “نعم لا شك أن الأمة قد خذلت غزة خذلانا شديدا، لا شك في ذلك، ونحن إذ نقول هذا لا نعني أن كل فرد آثم بالضرورة، نحن نستثني الأفراد الذين بذلوا وسعهم”.

واستطرد قائلا “إلا أن الحصار ما زال قائما، والتجويع ما زال قائما، والقتل ما زال قائما، وقد وصل الأهل في غزة إلى درجة من الألم يصعب تصورها فضلا عن معايشتها”.

حتما آثمة

وتساءل المصري هل الأمة آثمة؟ وأجاب: “حتما الأمة آثمة، الأمة آثمة حتما بحكامها ومحكوميها، إلا من بذل وسعه وقام بما أوجبه الله تعالى عليه، واستفرغ وسعه في ذلك، ومن قصر أثم بمقدار تقصيره، ومن أبرأ ذمته أمام الله فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها”.

وتابع المصري: “هل الأمة آثمة؟ حتما آثمة، ولكن هل كل فرد منها آثم بمن فيهم الذين بذلوا وسعهم؟ لا. الله أعدل من هذا”.

وختم المصري بقوله “هناك قاعة فقهية تقول (المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه) وإذا تخلى بعضهم عن القيام بما أوجبه الله تعالى عليه، فلا يسقط عنك القيام بما أوجبه الله تعالى عليك، إنما أوجب عليك ما يمكن أن تقوم به”.

هل الأمة آثمة بسبب ما يحدث لأهل #غزة من حصار وتجويع؟ د. رأفت المصري الداعية الإسلامي يجيب#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/LEvS4Q06nx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 26, 2025

كارثة إنسانية

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، في بيان من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل، بينهم 40 ألف رضيع، جراء الانقطاع الكامل لحليب الأطفال والمكملات الغذائية بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.

وأكد المكتب أن الرضع باتوا يتغذون على المياه فقط، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات، محذرا من “مقتلة جماعية بطيئة ومتعمدة” بحق الأطفال.

وسجّلت المراكز الصحية والمستشفيات في غزة ارتفاعا حادا في حالات سوء التغذية المهددة للحياة، وسط شبه انهيار تام للقطاع الصحي ونفاد الموارد الطبية والغذائية، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية حتى الآن 122 حالة، من بينهم 83 طفلا، في ظل صمت دولي يفاقم المأساة.