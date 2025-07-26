9 وفيات خلال يوم.. التجويع يسحق بأجساد المئات وتحذير من موت جماعي لأطفال غزة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع جراء انعدام الحليب في ظل استمرار الحصار المستمر الذي تشنه إسرائيل على القطاع.

وقال مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش للجزيرة مباشر، إن عدد الشهداء بسبب الجوع، ارتفع إلى 127 بينهم 85 طفلا.

“الموت الجماعي الوشيك”

وقال المكتب الحكومي في بيان “يُواجه أكثر من 100 ألف طفل أعمارهم أقل من عامين، بينهم 40 ألف رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة”.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي “في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية”.

وأعلن المكتب الحكومي ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة من بينهم 83 طفلا، مشيرا إلى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد بالمئات يوميا.

وقال البيان إن مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية سجلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية.

وطالب المكتب الحكومي بضرورة، إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فورا إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودون أي شروط، داعيا إلى حراك دولي عاجل لوقف “المقتلة الجماعية البطيئة” التي ترتكبها إسرائيل بغزة.

واعتبر البيان أن استمرار حالة الصمت الدولي، هي تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية بحق أطفال غزة، وحمّل إسرائيل و”الدول المنخرطة في هذه الحرب المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة”.

ارتفاع عدد شهداء الجوع

وقالت وزارة الصحة في غزة “بعد أن حذرنا مرارا وتكرارا بأن المئات مرشحون لينضموا إلى سجلات الذين سحقت المجاعة أجسادهم فإنه لا يتوقع ان تغلق هذه السجلات قريبا”.

وقالت في بيان اليوم إن مستشفيات قطاع غزة، سجلت 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلًا.

“تصاعد قتل المدنيين المجوعين”

من جانبها قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن تصاعد قتل المدنيين المجوعين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من مصائد ومراكز الموت يؤكد تورط الإدارة الأمريكية بشكل مباشر.

وأضافت في بيان أن “المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق العشرات من منتظري المساعدات شمال غزة نتيجة طبيعية لتهديدات ترامب لاستخدام التجويع كأداة في عمليات الإبادة”.

ودعت إلى “انتفاضة عالمية تهدم جدران التواطؤ والتخاذل الدولي مع حرب الإبادة والتحرك العاجل والفاعل من أجل وقف أبشع عملية قتل جماعي في التاريخ الحديث تستهدف النساء والأطفال وكبار السن والمرضى”.