“إدارة التجويع”.. حماس تعلق على عمليات استئناف الاحتلال إنزال المساعدات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تبييض صورته والالتفاف على مطلب وقف سياسة التجويع.

وأكدت الحركة أن وصول الغذاء والدواء إلى غزة حق طبيعي وضرورة عاجلة لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال “النازي” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

سياسة إدارة التجويع

واعتبرت حماس في بيان، اليوم الأحد، أن الإسقاط الجوي للمساعدات الذي أعلن عنه الاحتلال في وقت سابق اليوم هو” خطوة مخادعة لتبييض صورة الاحتلال والالتفاف على المطالبات برفع الحصار ووقف التجويع، مضيفة أن خطة الإنزال الجوي والممرات الإنسانية سياسة لإدارة التجويع وفرض وقائع قسرية تعرض المدنيين للخطر وتهين كرامتهم”.

وأشارت حركة حماس إلى أن وقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية بشكل كامل ودائم وفق آليات الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء جريمة التجويع في غزة، ولفتت إلى أن إجراءات رئيس الوزراء الإسراائيلي بنيامين نتنياهو في إدارة المساعدات وسياسة التجويع التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا هي جرائم حرب موصوفة.

وطالبت الحركة باستمرار الضغوط الدولية والرسمية لكسر الحصار ووقف جريمة التجويع والإبادة وعدم الانجرار وراء دعاية لاحتلال.

إسقاط المساعدات

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، استئناف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى قطاع غزة، بالتزامن مع زعمه اتخاذ خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أبرزها إنشاء ممرات آمنة لقوافل الإغاثة وتحديد فترات لوقف مؤقت لإطلاق النار في مناطق مكتظة بالسكان، وذلك في ظل ضغوط دولية متزايدة وتحذيرات أممية من خطر مجاعة شامل يهدد أكثر من مليوني فلسطيني.

تعليق العدوان

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم الأحد، عن تعليق العدوان العسكري خلال الساعات القادمة على بعض مناطق قطاع غزة بزعم “دواع إنسانية”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفخاي أدرعي أنه ” سيتم تعليق تكتيكي للأنشطة العسكرية في مناطق المواصي ودير البلح ومدينة غزة يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء”.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن قرار الهدنة في غزة جاء بعد فشل توزيع المساعدات وضغط دولي يمنح واشنطن “حبل نجاة” للدفاع عن إسرائيل.

#عاجل بناء على توجيهات المستوى السياسي وفي اطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جيش الدفاع من خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لتوسيع حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة سيبدأ اعتبارًا من اليوم تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية لاغراض إنسانية من الساعة… pic.twitter.com/l4CRrIT5ss — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2025

بديل غير فعال

وفي هذا السياق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة “أونروا” إن “عمليات الإسقاط الجوي غير فعالة ومكلفة وقد تشكل خطراً على المدنيين الجائعين”، مؤكداً أنها “ليست بديلا عن إيصال المساعدات برا بشكل مستقر وآمن”.

وكان أكثر من 100 منظمة إغاثة دولية قد أصدرت تحذيرا مشتركا هذا الأسبوع من “خطر مجاعة جماعية” في قطاع غزة، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية الإنسانية، خصوصاً في مجالات الصحة والتغذية والمياه.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء من طالبي “لقمة العيش” إلى 1121 شهيدا، فيما تجاوز عدد الجرحى من ذات الفئة 7485 مصابا، في مؤشر على أن استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بات سياسة متكررة تمارسها قوات الاحتلال بحق المحاصرين في غزة.