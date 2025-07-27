“القسام” تفجر ناقلة جند إسرائيلية شرقي خان يونس والاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام ” كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

الاحتلال يؤكد

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة حيث أعلن اليوم عن مقتل ضابط وجندي من لواء “غولاني” في تفجير عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة من طراز “نمر”، خلال عملية عسكرية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن الانفجار وقع عند الساعة 18:30 أمس السبت في منطقة عبسان شرقي خان يونس، مشيرة إلى أن مقاومين فلسطينيين، يعتقد أنهم خرجوا من نفق، تمكنوا من الاقتراب من الناقلة وإلصاق عبوة ناسفة بها قبل تفجيرها.

وذكرت القناة أن الضابط والجندي هما من وحدة الصيانة والتكنولوجيا التابعة لــ”غولاني” دخلا إلى غزة لصيانة الآليات بينما أُصيب جندي آخر.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن القتيلين هما الرائد أمير سعد، ضابط في وحدة الصيانة والتكنولوجيا التابعة للواء “غولاني”، والرقيب ينون نوريل وآنا، جندي في ذات اللواء، بينما أُصيب جندي ثالث بجروح.