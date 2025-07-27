اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: الاحتلال ينقل طاقم حنظلة إلى ميناء أشدود

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن طاقم سفينة “حنظلة” التي كانت في طريقها إلى القطاع المحاصر قد نُقل إلى ميناء أشدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اختطافهم بشكل غير قانوني من المياه الدولية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، لا يزال ممثلون دبلوماسيون ومحامون من مركز “عدالة” بانتظار الحصول على تصريح للوصول إلى الطاقم المدني المحتجز، دون أن يُسمح لهم بذلك حتى الآن.

وكانت قوات من البحرية الإسرائيلية قد اقتحمت سفينة “حنظلة”، أمس السبت، أثناء إبحارها في المياه الدولية نحو غزة في مهمة إنسانية ضمن أسطول الحرية، وسيطرت عليها بالكامل.

وسبق الاقتحام إطلاق نداء استغاثة من السفينة بعد اقتراب زوارق إسرائيلية منها على مقربة من شواطئ القطاع، قبل أن ينقطع البث المباشر وتفقد الاتصالات مع الطاقم.

إيجاز صحفي : وفقًا لفريقنا القانوني، فإن الطاقم المدني على متن سفينة حنظلة قد وصل إلى ميناء "أشدود" في الأراضي المحتلة بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يتواجد حاليًا ممثلون دبلوماسيون ومحامون من مركز عدالة، وهم بانتظار السماح لهم… pic.twitter.com/MwZLfkiPKG — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 27, 2025

اختطاف قسري

ونشر تحالف أسطول الحرية رسائل فيديو مسجلة مسبقا من على متن السفينة، ظهر فيها الناشطون الدوليون وهم يعلنون جنسياتهم ويوجهون مناشدات لعائلاتهم وحكوماتهم لإنقاذهم من الاختطاف القسري على يد قوات الاحتلال، متّهمين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ومحاولة إسكات أي صوت تضامني معها.

نداء استغاثة! تم اختطاف طاقم سفينة “حنظلة” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. سانتياغو غونثاليث فاييخو مواطن إسباني. راسلوا واذكروا وزارة الخارجية الإسبانية فورًا: البريد الإلكتروني: consular@maec.es

منصة X (تويتر سابقًا): @SpainMFA

إنستغرام: @exteriores.maec و @jmalbares pic.twitter.com/rD2ISpghD7 — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 26, 2025

كانت السفينة “حنظلة” قد أبحرت من ميناء سيراكوزا الإيطالي في 13 يوليو/تموز الجاري، وتوقفت لاحقا في ميناء غاليبولي، ثم استأنفت رحلتها في 20 يوليو، وعلى متنها 21 ناشطا من جنسيات مختلفة، بينهم أطباء ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على غزة منذ سنوات، والذي ازداد قسوة بعد الحرب الإسرائيلية الحالية على القطاع والمستمرة منذ نحو عامين الأخيرة.