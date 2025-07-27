شاهد: طائرات تسقط مساعدات على مناطق شمالي قطاع غزة

حصلت الجزيرة مباشر على لقطات فيديو تظهر قيام طائرات بإسقاط مساعدات، اليوم الأحد، على مناطق شمالي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن “القوات المسلحة تنفذ 3 عمليات إنزال جوية على قطاع غزة إحداها بالتعاون مع الإمارات“.

من جانبه، قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد عبر حسابه على إكس أن الإمارات “ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور”.

لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة و غير مسبوقة، و تواصل الإمارات العربية المتحدة تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق. و سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا و جوًّا وب حرًا. سنستأنف عمليات… — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 26, 2025

3 إنزالات

وقال الجيش الأردني في بيان اليوم الأحد إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي وطائرة إماراتية ألقت 25 طنا من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وجاء في البيان “نفّذت القوات المسلحة الأردنية الأحد ثلاث عمليات إنزال جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، إحداها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

وأشار الى استخدام طائرات من طراز سي-130، واحدة إماراتية واثنتين أردنيتين، “محملة بـ25 طنا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية” في عمليات الإنزال.

💢عاجل ||

نفّذت القوات المسلحة الأردنية – #الجيش_العربي اليوم الأحد 3 إنزالات جوية على قطاع #غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، إحداها مع دولة #الامارات العربية الشقيقة وتمت الإنزالات بواسطة طائرات من طراز C130 تابعات لسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية لدولة الإمارات، كانت… pic.twitter.com/xnc6320Kt6 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) July 27, 2025

كارثة غير مسبوقة

ويعيش قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر ما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال الرُّضّع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان الأحد أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، بما يشمل الغذاء والوقود والمساعدات الطبية.

وأشار البيان إلى أن غزة تحتاج شهريًا إلى 250 ألف علبة حليب أطفال لإنقاذ الرُّضّع من آثار سياسة التجويع التي تنهش أجسادهم الضعيفة، داعيا إلى فتح المعابر بشكل فوري ودون شروط، ورفض ما وصفه بـ”الحلول الترقيعية المؤقتة”.

وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه سكان غزة المحاصرين، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في كسر الحصار ورفع القيود عن تدفق المساعدات بشكل دائم وكامل.