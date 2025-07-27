سياسة|قطاع غزة

شاهد: طائرات تسقط مساعدات على مناطق شمالي قطاع غزة

مدة الفيديو 02 دقيقة 21 ثانية 02:21
27/7/2025-|آخر تحديث: 04:38 PM (توقيت مكة)

حصلت الجزيرة مباشر على لقطات فيديو تظهر قيام طائرات بإسقاط مساعدات، اليوم الأحد، على مناطق شمالي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن “القوات المسلحة تنفذ 3 عمليات إنزال جوية على قطاع غزة إحداها بالتعاون مع الإمارات“.

من جانبه، قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد عبر حسابه على إكس أن الإمارات “ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور”.

3 إنزالات

وقال الجيش الأردني في بيان اليوم الأحد إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي وطائرة إماراتية ألقت 25 طنا من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وجاء في البيان “نفّذت القوات المسلحة الأردنية الأحد ثلاث عمليات إنزال جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، إحداها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

وأشار الى استخدام طائرات من طراز سي-130، واحدة إماراتية واثنتين أردنيتين، “محملة بـ25 طنا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية” في عمليات الإنزال.

كارثة غير مسبوقة

ويعيش قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر ما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال الرُّضّع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان الأحد أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، بما يشمل الغذاء والوقود والمساعدات الطبية.

وأشار البيان إلى أن غزة تحتاج شهريًا إلى 250 ألف علبة حليب أطفال لإنقاذ الرُّضّع من آثار سياسة التجويع التي تنهش أجسادهم الضعيفة، داعيا إلى فتح المعابر بشكل فوري ودون شروط، ورفض ما وصفه بـ”الحلول الترقيعية المؤقتة”.

وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه سكان غزة المحاصرين، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في كسر الحصار ورفع القيود عن تدفق المساعدات بشكل دائم وكامل.

المصدر: الجزيرة مباشر

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