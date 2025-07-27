مرصد حقوقي: هذا هو الهدف الحقيقي من إنزال المساعدات إلى غزة جوا

ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ببدء الاحتلال الإسرائيلي عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق قطاع غزة، معتبرا أنها خطوة شكلية “مُهينة” تهدف إلى صرف الأنظار عن الجريمة المستمرة المتمثلة في الحصار والتجويع، بدلا من أن تكون استجابة إنسانية حقيقية لحالة المجاعة الكارثية التي يعاني منها السكان.

وقال المرصد في بيان نُشر على منصة “إكس” إن الجيش الإسرائيلي شرع الليلة الماضية بإنزال مساعدات دولية من الجو، وذلك بعد نحو 5 أشهر من الحصار الخانق الذي فرضه على قطاع غزة، وأدى إلى انهيار كامل للنظام الصحي، وتفشي المجاعة، ووفاة المئات.

خطوة مُهينة

ورغم ما قد يبدو في ظاهر هذه الخطوة من طابع إنساني، أكّد المرصد أنها “مُهينة للغاية”، وتُفاقم معاناة المدنيين بدلا من التخفيف عنها، مشيرا إلى أن عمليات الإنزال أدت بالفعل إلى إصابة 11 شخصًا على الأقل، بعدما سقطت الحمولات في مناطق غير آمنة أو مأهولة، وهو سيناريو تكرر في عمليات إنزال سابقة أدت إلى استشهاد 18 شخصًا وإصابة العشرات.

وأضاف المرصد أن “إسرائيل تستغل يأس السكان لتكريس سياسة التجويع التي تزعم أنها تحاول حلها عبر إنزالات جوية استعراضية، بينما الحل الفعلي يتمثل في إنهاء الحصار فورا وفتح ممرات برية آمنة ومنتظمة تتيح تدفق المساعدات بشكل فعّال”.

تضليل الرأي العام

وبحسب المرصد، فإن عمليات الإنزال الحالية “لا تعكس تحولا حقيقيا في الاستجابة الإنسانية، بل تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي والتقليل من وقع الجريمة، عبر التستّر على سياسة التجويع المنهجية التي تنفذها إسرائيل في القطاع”.

وشدّد المرصد على أن أي حل لا يتضمن إعادة تفعيل الممرات البرية الآمنة التي كانت تضم أكثر من 400 نقطة توزيع مساعدات قبل قيام جيش الاحتلال بتعطيلها، يُعد “تواطؤا في جريمة إبادة جماعية”. وأضاف أن إنزال المساعدات فوق الخيام أو في البحر يدفع المدنيين للمخاطرة بحياتهم، لأنهم لا يملكون خيارا آخر.

إنشاء ممرات برية محمية

ودعا المرصد إلى إنشاء ممرات برية محمية تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم، مؤكدا أن “كل ما هو أقل من ذلك يُعد تلاعبا بالمأساة الإنسانية، وليس استجابة حقيقية لها”.

تخفيف الأزمة الإنسانية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء السبت استئناف عمليات إنزال المساعدات الجوية فوق غزة، في إطار ما وصفها بإجراءات “لتخفيف الأزمة الإنسانية”، بعد تصاعد الضغوط الدولية. وأشار إلى تنسيق هذه العمليات مع منظمات الإغاثة، وتشمل منصات مساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية.

وأكدت مصادر فلسطينية بدء عمليات الإنزال في شمال غزة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن هدنة إنسانية جزئية صباح الأحد في مناطق مدنية وممرات إنسانية، دون تقديم تفاصيل إضافية.