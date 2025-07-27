معاريف: “نتنياهو يفوض سموتريتش بالإشراف على الحرب في غزة”

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية في نسختها الصادرة صباح الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد فوض وزير المالية في حكومته، والسياسي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش بإدارة الحرب في غزة، متهمة القيادة السياسية بإصدار قرارات متضاربة للجيش حولته إلى مجرد “محطة لإطفاء الحرائق السياسية في الائتلاف الحاكم”.

وذكرت الصحيفة في تقرير تحليلي لها أن الجيش الإسرائيلي يعاني من الفوضى و”قرارات القيادة السياسية تُتخذ فجأةً دون تنظيم، والأوامر المتضاربة تتوالى ولم يعد لدى إسرائيل الكثير من أدوات الضغط على حماس، التي بدورها تستغل حملة التجويع لمصلحتها”.

وأضافت الجريدة “وجدت إسرائيل نفسها في نهاية الأسبوع أمام طريق مسدود” مشيرة إلى أن “ذروة الأزمة كانت في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع ، التي انتقد فيها علنًا سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن. وقال ترامب إنه توقع وحذر من أنه عندما يحين وقت مناقشة إطلاق سراح آخر عشرين رهينة، سيكون الأمر معقدًا، لأن حماس لن تتنازل بسهولة عن أصولها الثمينة”.

وواصلت الجريدة “كلّف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزير بتسلئيل سموتريتش ، اليميني المتطرف، بإدارة الحملة في غزة، مضيفة أن سموتريتش هو من دفع إسرائيل إلى تقليص نطاق المساعدات من 4500 شاحنة أسبوعيًا إلى بضع مئات منها.

وانتقدت الجريدة قيادة الجيش الإسرائيلي، والحكومة أيضا قائلة إن “هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي ليست حازمة بما يكفي في مواجهة أهواء القيادة السياسية، التي لا تعرف كيف تحدد خطوات إدارة الحرب”.

وعرج التقرير على كيفية إدارة الحكومة ملف الحرب قائلا إن الأوامر التي تصدر للجيش متضاربة وأدت إلى أن يتحول الجيش الإسرائيلي في غزة مؤخرا إلى “محطة إطفاء للحرائق والاضطرابات في ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي، فعلى سبيل المثال، قبل نحو أسبوعين، شوهد مسلح في صورٍ وصلت من غزة جالسًا على شاحنة مساعدات وبيده بندقية كلاشينكوف. ولم يتضح ما إذا كان مسلحًا من حماس أم مسلحًا من إحدى العشائر المحلية أو المنظمات الإجرامية التي قررت نهب شاحنة المساعدات”.

وأكدت الجريدة أن هذه الصور أثارت غضب سموتريتش الذي اتصل بنتنياهو وفي غضون دقائق، تلقى جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات بوقف دخول شاحنات المساعدات. دون نقاش معمق، ودون دراسة الوضع، ودون فهم إلى أين يمكن أن يؤدي هذا، وبتصرف عفوي، تصرفت القيادة السياسية لإرضاء القاعدة الانتخابية اليمينية، لكن بعد يوم ونصف، وصل وفد احتجاجي من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، ووجه رسالة قوية بشأن وقف الإمدادات، وفي غضون دقائق أيضا تلقى الجيش تعليمات من القيادة السياسية بإدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع فورًا. وهنا أيضًا، دون نقاش أو إجراءات منظمة”.