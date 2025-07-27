مقتل ضابط وجندي من لواء “غولاني” في كمين شرق خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي من لواء “غولاني” في تفجير عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة من طراز “نمر”، خلال عملية عسكرية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن الانفجار وقع عند الساعة 18:30 أمس السبت في منطقة عبسان شرقي خان يونس، مشيرة إلى أن مقاومين فلسطينيين، يعتقد أنهم خرجوا من نفق، تمكنوا من الاقتراب من الناقلة وإلصاق عبوة ناسفة بها قبل تفجيرها.

وذكرت القناة أن الضابط والجندي هما من وحدة الصيانة والتكنولوجيا التابعة لــ”غولاني” دخلا إلى غزة لصيانة الآليات بينما أُصيب جندي آخر.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن القتيلين هما الرائد أمير سعد، ضابط في وحدة الصيانة والتكنولوجيا التابعة للواء “غولاني”، وكان قد حصل على رتبة جديدة قبل أسبوع فقط، والرقيب ينون نوريل وآنا، جندي في ذات اللواء، بينما أُصيب جندي ثالث بجروح.

סרן אמיר עבדאללה סעד, שנפל בעזה, בטקס קבלת דרגה בשבוע שעבר@ItayBlumental https://t.co/y1KjM0Wk7B pic.twitter.com/LYmOSZdlty — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2025

18 قتيلا خلال شهر واحد

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تعازيه بمقتل 3 جنود، بينهم مقاتل من كتيبة الهندسة القتالية 749، والذي توفي متأثرا بجراحه الخطرة التي أصيب بها قبل أسبوع خلال معركة في القطاع.

وقال في بيان: “أخفق برأس مكسور من الألم على سقوط مقاتلينا الأبطال.. فقدت دولة إسرائيل 3 من أفضل أبنائها الذين عملوا من أجل أمن الدولة وإعادة المخطوفين.. أرسل تعازي من أعماق قلبي إلى العائلات الثكلى، وأدعو للشفاء العاجل للمصابين”.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية يوليو/ تموز الجاري إلى 18 جنديا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 898 جنديا، بحسب بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال.

وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تعتمد المقاومة على تكتيكات جديدة، وكمائن محكمة تستهدف آليات وجنود الاحتلال في مناطق التوغل.