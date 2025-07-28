سياسة|إسرائيل

“أنصار الله” تعلن بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل (فيديو)

العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية (الجزيرة مباشر)
28/7/2025-|آخر تحديث: 12:54 AM (توقيت مكة)

أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن يحيى سريع، الأحد، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل، في إطار تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية دعمًا لقطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري في تصريحات عاجلة إن المرحلة الرابعة من الحصار تشمل “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله أيدي قواتنا”.

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وأضاف: “نحذر كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من الآن”، مؤكدًا أن “الشركات التي تتعامل مع العدو ستتعرض سفنها للاستهداف بغض النظر عن وجهتها في أي مكان يمكن الوصول إليه”.

ودعا المتحدث العسكري كافة الدول إلى الضغط على إسرائيل “لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة إذا أرادت تجنب هذا التصعيد”، مشددًا على أن “كافة العمليات العسكرية ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وأكد المتحدث العسكري أن قرار التصعيد يأتي ضمن العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني، وأن المرحلة الجديدة تهدف إلى “تعزيز الضغط على العدو الصهيوني لإنهاء الحصار والهجوم على قطاع غزة”.

وتشن جماعة أنصار الله، دعمًا لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

والخميس، قال زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن جماعته تدرس خيارات تصعيدية إضافية ضد إسرائيل، “نصرة لقطاع غزة”، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: الجزيرة مباشر

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