أول انتخابات بعد الأسد: سوريا تعقد انتخابات البرلمان الانتقالي خلال شهرين

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد أن أول انتخابات تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد ستجري في غضون شهرين.

وقال الأحمد لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الانتخابات ستجري في الفترة بين 15 و20 سبتمبر/ أيلول.

ولفت الأحمد إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب السوري بواقع 60 عضوا قائلا إنه ستتم ” زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس السوري منهم 70 عضوا”.

وأوضح أن تخصيص الثلث المعين من قبل الرئيس يهدف لاستقطاب الكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) لسد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح.

وأشار الأحمد إلى أن اللجنة التقت السفراء العرب وبعض البعثات الدبلوماسية لشرح الآلية الانتخابية وضمان الشفافية، وقد أشاد الجميع بهذه الصيغة باعتبارها الأنسب للوضع السوري.

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.

وقال الأحمد “بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة ومن المتوقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر/ أيلول القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل”.