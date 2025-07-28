انتحار جندي إسرائيلي جديد شارك في الحرب على غزة

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جنديا إسرائيليا شارك في الحرب على قطاع غزة، انتحر في منزله بمدينة أوفاكيم في صحراء النقب غرب بئر السبع.

وأشارت الصحيفة أنه بحسب إحصاءاتها، يصل بذلك إجمالي الجنود الإسرائيليين المنتحرين خلال أدائهم الخدمة العسكرية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 45 حالة.

وبحسب التوزيع الزمني فقد انتحر 7 جنود نهاية عام 2023، وانتحر 21 جنديا في عام 2024، وحتى الآن انتحر 16 جنديا خلال العام الجاري 2025.

وقالت الصحيفة إن معظم الجنود المنتحرين هم من “جنود الاحتياط الذين شاركوا في القتال، وليس بسبب ظروف شخصية مستقلة، ما يشير إلى أن ضغوط الحروب على غزة ولبنان لعبت دورا رئيسيا في دفعهم للانتحار”.

5 حالات انتحار خلال أسبوعين

وبحسب الصحيفة ففي يوليو/ تموز الجاري 2025، سُجّلت 5 حالات انتحار على الأقل خلال أقل من أسبوعين، وجرى التركيز إعلاميا على 3 منهم كانوا في الخدمة الفعلية، واثنان منهم كانوا ضمن صفوف الاحتياط.

وذكرت الصحيفة أن الضغوط النفسية الناتجة عن الصدمة القتالية تعتبر السبب الأبرز، خاصة في صفوف الجنود الذين واجهوا تجارب قتالية شديدة في مناطق القتال.

ورغم المطالبات بإفصاح رسمي، عن عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال، فإن االقيادة العسكرية تعتزم نشر بياناتها النهائية لسنة 2025 فقط بنهاية العام.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية زادت من دعم الصحة النفسية العسكرية، بما في ذلك نشر مئات من ضباط الصحة النفسية داخل وحدات الجيش، وتفعيل خط دعم على مدار الساعة، وتأسيس مراكز علاجية مخصصة للجنود المتضررين، على حد وصف الصحيفة.