ترامب يجمد قيود تصدير التكنولوجيا إلى الصين لتسهيل صفقة تجارية كبرى

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قررت تجميد القيود الجديدة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.

تهدف الخطوة، وفق الصحيفة، لتسهيل المحادثات التجارية بين واشنطن وبيجين التي ستجري في استكهولم اليوم الاثنين، والإعداد المحتمل لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال العام الحالي.

وتلقت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتبها المسؤول عن ضوابط التصدير، توجيهات لتخفيف الإجراءات المتشددة اتجاه الصين في هذا الجانب، بما في ذلك تجميد حظر صادرات شريحة “H20” الأكثر تطورا من شركة “Nvidia”، التي كانت ممنوعة سابقًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.

خطأ استراتيجي

وفسر محللون هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية للمقايضة المتمثلة في السماح ببيع شريحة “H20” مقابل استئناف الصين تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

يأتي هذا التغيير رغم معارضة مجموعة من 20 خبيرا أمنيا سابقين، بينهم مات بوتنجر وديفيد فايث، أرسلوا رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، يحذرون فيها من أن تخفيف القيود قد يهدد التفوق التقني الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي والمجال العسكري.

وكتبوا في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز: “تمثل هذه الخطوة خطأً استراتيجيًّا يُهدد التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وقال الخبراء إن “H20” تعد “مُسرّعًا قويًّا لقدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصين، وستُساعد في إنتاج أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل، ومنصات مراقبة استخبارية، وغيرها من التطورات العسكرية”.

ويستأنف مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، محادثاتهم في ستوكهولم في محاولة للتغلب على الخلافات التي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.