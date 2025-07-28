حرقوا السيارات وهاجموا المنازل.. مستوطنون يقتحمون بلدة الطيبة في الضفة الغربية (شاهد)

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الإثنين، بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا مركبتين، وهاجموا منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية وتهديدية على الجدران.

وكشف فيديو متداول حرق سيارات لمواطنين في البلدة وكتابة شعارات باللغة العبرية على أحد الجدران كما يظهر تجول مركبة أمنية تابعة للاحتلال في البلدة.

بؤرة استيطانية

وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة، في بلدة الطيبة.

وفي 7 يوليو/تموز، أضرم مستوطنون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس التاريخية في البلدة، ما أثار ردود فعل كنسية ودولية واسعة، والتي نددت باعتداءات المستوطنين على المقدسات ودور العبادة.

وفي 14 يوليو، زار عدد من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، بلدة الطيبة، في ظل التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين على البلدة، وممتلكاتها، ومقدساتها، خاصة الكنائس والمقابر المسيحية.