شاهد: مقاتل قسامي يصعد على ناقلة جند إسرائيلية ويلقي قنبلة بداخلها

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا لكمين مركب استهدف 3 ناقلات جند إسرائيلية.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام إن الكمين “ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود” جانب من الكمين المركب الذي استهدف آليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وقد أعلن العدو عن مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر”.

وبحسب المقطع المصور استهدف مقاتلو القسام ناقلتي جند بعبوتي العمل الفدائي ثم استهدفوا ناقلة جند ثالثة بقذيفة الياسين 105، ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”.

ورصد مقاتلو القسام حفارا عسكريا وهو يُهيل التراب على الناقلات لإخماد النيران التي اندلعت فيها، وهبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والمصابين من جنود الاحتلال.

وتظهر في المقطع مرحلة التخطيط للكمين حيث جرى رصد 3 ناقلات جند قريبة من فتحة أحد الأنفاق بمسافة 30-40 مترا.

وفي التنفيذ، يظهر أحد مقاتلي القسام وهو يتقدم بثبات حاملا عبوة العمل الفدائي نحو إحدى الناقلات ويصعد عليها ثم ينزع فتيل العبوة ويلقيها داخل الناقلة.

الاحتلال يؤكد

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد الواقعة حيث أعلن أمس الأحد عن مقتل ضابط وجندي من لواء “غولاني” في تفجير عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة من طراز “نمر”، خلال عملية عسكرية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن الانفجار وقع عند الساعة 18:30 من يوم السبت في منطقة عبسان شرقي خان يونس، مشيرة إلى أن مقاومين فلسطينيين، يعتقد أنهم خرجوا من نفق، تمكنوا من الاقتراب من الناقلة وإلصاق عبوة ناسفة بها قبل تفجيرها.

وذكرت القناة أن الضابط والجندي من وحدة الصيانة والتكنولوجيا التابعة لــ”غولاني” وقد دخلا إلى غزة لصيانة الآليات، وأن جنديا آخر أُصيب.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن القتيلين هما الرائد أمير سعد الضابط في وحدة الصيانة والتكنولوجيا التابعة للواء “غولاني”، والرقيب ينون نوريل وآنا الجندي في ذات اللواء، كما أُصيب جندي ثالث بجروح.